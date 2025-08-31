Detienen en Bogotá a una séptima persona por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

Por CNN en Español

Autoridades colombianas detuvieron a un séptimo presunto involucrado en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, según informó la Policía Nacional este sábado por la noche.

El detenido fue identificado como Harold Daniel Barragán, alias ‘Harol’, quien “habría tenido conocimiento desde la planeación hasta la ejecución del atentado criminal”, dijo en un comunicado el director de la Policía, Carlos Triana Beltrán.

Por su parte, la fiscalía general informó que Barragán será presentado ante un juez de control de garantías para la formulación de imputación por los presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

La Policía agregó que Barragán también habría sabido del “desplazamiento de alias ‘Gabriela’ cuando huía al Caquetá”, y habría coordinado el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias “El Costeño”, otros dos detenidos como presuntos involucrados en el ataque al senador y precandidato presidencial, ocurrido el 7 de junio.

CNN está investigando si Barragán ya cuenta con representación legal para conocer su posición ante las acusaciones.

Uribe Turbay, de 39 años, fue gravemente herido en el ataque y falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio.

Un juez condenó esta semana a un joven de 15 años acusado de disparar contra el senador a siete años en un centro especializado de atención. El adolescente, que anteriormente había rechazado los cargos, se declaró luego culpable de intento de homicidio y de cargos relacionados con armas de fuego, según la Fiscalía.

Los otros detenidos se han declarado inocentes de los cargos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.