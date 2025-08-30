Rusia lanza ataques “masivos” contra Ucrania mientras Putin se prepara para visitar China

Por Laura Sharman y Daria Tarasova-Markina, CNN

Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania durante la madrugada, según informaron las autoridades ucranianas este sábado.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó un “ataque masivo” con 537 drones y 45 misiles durante la noche del viernes al sábado, de los cuales 548 fueron derribados.

Al menos tres personas han muerto y 37 han resultado heridas en las últimas 24 horas, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia.

Los ataques contra Ucrania de este sábado se producen mientras Putin se prepara para viajar a China, donde asistirá a una cumbre de seguridad que comienza este domingo y será el “invitado principal” del desfile militar del presidente de China, Xi Jinping, en la plaza Tiananmen de Beijing la próxima semana, según informó el Kremlin este viernes.

Putin sigue resistiéndose a la presión internacional para que detenga la ofensiva de Rusia contra Ucrania. A principios de este mes viajó a Alaska para una cumbre con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que no parece haber dado lugar a ningún paso concreto hacia un acuerdo de paz o una reunión entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Está absolutamente claro que Moscú utilizó el tiempo destinado a preparar una reunión a nivel de líderes para organizar nuevos ataques masivos”, dijo Zelensky el domingo.

Los bombardeos nocturnos se producen tras el segundo mayor ataque aéreo de Rusia contra Kyiv este jueves, cuando el Kremlin lanzó 629 proyectiles aéreos de diferentes tipos que provocaron al menos a 23 muertos, entre ellos cuatro niños, lo que despertó la indignación de los líderes europeos.

Mientras tanto, el Estado Mayor de Ucrania anunció este sábado que había atacado las refinerías de petróleo de Krasnodar y Sizransky, ambas en el suroeste de Rusia.

