Jessie J pospone su gira y dice que se someterá a más cirugías tras ser diagnosticada con cáncer de mama
Por Issy Ronald, CNN
La cantante británica Jessie J anunció que debe someterse a una segunda cirugía tras ser diagnosticada con cáncer de mama, lo que la obliga a posponer su próxima gira.
“Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía, nada demasiado grave, pero debe hacerse antes de que termine el año, y lamentablemente eso cae justo en medio de una gira que ya tenía programada,” dijo en un video publicado en Instagram el jueves.
La cantante de 37 años, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, anunció en junio que le habían diagnosticado “cáncer de mama en etapa temprana”.
Se sometió a una cirugía a finales de ese mes y compartió en julio que está “bien” y que “no hay metástasis.”
Pero someterse a otra cirugía más adelante este año significa que la cantante debe reprogramar su gira planeada por el Reino Unido, Europa y Estados Unidos.
No dio detalles sobre el procedimiento próximo, aunque anteriormente dijo que necesita otra cirugía para que sus senos se vean más similares después de la mastectomía.
“Estoy viviendo el momento, estoy abrazando el momento y estoy fluyendo con las vibras, así que es lo que es, y lo siento”, agregó. “Me siento frustrada y triste… Necesito estar mejor, necesito sanar, y sé que esta es la decisión correcta”.
Jessie J dijo que la etapa europea de su gira se reprogramó de octubre a abril de 2026, pero que la etapa estadounidense –originalmente planeada para noviembre– está cancelada por ahora porque ella y su equipo aún no han podido encontrar una ventana de tiempo que coincida con sus recintos preferidos.
“Por favor, tengan paciencia con nosotros para la gira en Estados Unidos”, dijo. “Es algo que quiero hacer, pero cuando sea el momento adecuado, así que podría ser un poco más tarde en el año, podría incluso ser un poco antes, aún no lo sé”.
“Estoy tratando de hacer lo mejor posible, estoy tratando de compartimentar todas las cosas diferentes que están pasando en mi vida y dónde tengo que poner la energía”, agregó. “Tengo que sanar. Así que, perdónenme, lo siento, esto apesta, pero sé que probablemente ya sabían que esto iba a pasar”.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.