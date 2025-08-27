Kilmar Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta principios de octubre, dictamina una jueza

Por Devan Cole, CNN

Una jueza federal planea que funcionarios del Gobierno de Trump testifiquen a principios de octubre sobre el intento del Gobierno de volver a deportar a Kilmar Ábrego García y prohibió su expulsión de Estados Unidos durante varias semanas más.

La jueza de distrito de EE.UU. Paula Xinis fijó este miércoles una audiencia probatoria para el 6 de octubre.

