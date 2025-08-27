¿Debería preocuparse EE.UU.? El primer ministro de India prepara inusual viaje a China tras la ofensiva arancelaria de Trump

Análisis por Rhea Mogul, CNN

Una relación congelada después de un enfrentamiento mortal en lo alto del Himalaya hace cinco años parece estar descongelándose bajo el calor de la presión económica del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por primera vez desde 2018, el primer ministro de India, Narendra Modi, viajará a China esta semana para asistir a una cumbre organizada por el presidente Xi Jinping, una visita que se produce después de que Trump impusiera aranceles punitivos del 50 % a las importaciones del país asiático.

En un momento de latigazo geopolítico, los dos líderes –cuyos soldados libraron un brutal combate cuerpo a cuerpo con puños, piedras y palos en su disputada frontera en 2020– ahora podrían estrecharse la mano, priorizando la estabilidad económica por sobre la arraigada rivalidad.

Además de Modi, los líderes de Rusia, Pakistán, Irán y Asia Central se unirán a Xi este fin de semana para lo que Beijing ha dicho que será la cumbre más grande hasta el momento de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS, por sus siglas), un club de seguridad regional fundado por Moscú y Beijing, destinado a reformular el equilibrio de poder global.

La presencia de India en el evento es el ejemplo más revelador hasta el momento del acercamiento entre las dos potencias asiáticas, un realineamiento incipiente que amenaza con deshacer los esfuerzos de años de Estados Unidos para cultivar a Nueva Delhi como contrapeso frente a una China en ascenso y cada vez más asertiva.

Si bien ya estaba en marcha un deshielo en las conflictivas relaciones entre India y China, los analistas dicen que las políticas “America First” de Trump están haciendo que estos dos líderes, que han construido sus marcas políticas sobre una sólida base de nacionalismo, exploren una asociación por necesidad.

La imposición de aranceles por parte de Trump a las compras de petróleo ruso por parte de India ha sido especialmente difícil de aceptar para Modi, quien disfrutó de una incipiente amistad con Trump durante el primer mandato del presidente de EE.UU.

La amenaza de los gravámenes “infundió cierta urgencia” en el giro de Nueva Delhi hacia la estabilización de su relación con Beijing, afirmó Manoj Kewalramani, director de estudios del Indopacífico en el centro de investigación de la Institución Takshashila en la ciudad india de Bengaluru. Sin embargo, añadió que no era el “principal motivo” para un reajuste, ya que tanto India como China buscan estabilizar su relación en beneficio de sus propios intereses nacionales.

Las sucesivas administraciones de la Casa Blanca han trabajado para impulsar los lazos estratégicos con India a través de transferencias de tecnología y ejercicios militares conjuntos, trabajando con la democracia más grande del mundo para contrarrestar a una China cada vez más asertiva en la región del Indo-Pacífico.

Perder la India sería “el peor resultado” para Estados Unidos, han dicho los analistas.

Tras una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el primer ministro Modi en Nueva Delhi la semana pasada, ambas partes reconocieron las recientes mejoras en su tensa relación.

“Las relaciones entre India y China han avanzado de forma constante, guiadas por el respeto mutuo a los intereses y sensibilidades”, afirmó Modi. “Unos lazos estables, predecibles y constructivos entre India y China contribuirán significativamente a la paz y la prosperidad regional y mundial”.

La opinión desde Beijing, según Yun Sun, director del Programa de China en el centro de estudios Stimson Center de Washington, es que “esta distensión fue definitivamente iniciada por Trump”.

“India ya no puede fingir que aún cuenta con un fuerte apoyo de Washington”, declaró Sun. Por lo tanto, Beijing considera que, dado que Estados Unidos ha “reducido su influencia”, India debe “recalibrar su política exterior y mejorar su relación con China”.

Pero los analistas dicen que es poco probable que la cumbre marque el comienzo de un realineamiento fundamental.

“Para mí, no es un reinicio en el sentido de que India diga ‘hemos terminado con Estados Unidos’. Eso no va a suceder”, dijo Kewalramani.

“Estados Unidos sigue siendo el socio más importante (de India) en el mundo, pero China es nuestro vecino más grande”, dijo Kewalramani. “Tenemos que aceptarlo”.

La trayectoria de las relaciones entre India y China ha evolucionado desde una hermandad poscolonial a una rivalidad estratégica moderna.

India fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1950. Esa década se caracterizó por una visión compartida de solidaridad asiática.

Sin embargo, esa incipiente amistad se vio truncada por la Guerra Sino-India de 1962, un conflicto breve pero brutal que dejó un legado de profunda desconfianza y una disputa fronteriza sin resolver que sigue siendo la herida abierta de la relación.

En las décadas siguientes, los líderes de ambos países tomaron medidas para forjar lazos económicos que impulsaron el crecimiento del comercio bilateral, a pesar de las tensiones persistentes en su frontera común.

Sin embargo, los mortíferos enfrentamientos de 2020 en el valle de Galwan, que dejaron al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos, trastocaron violentamente este equilibrio.

“Los enfrentamientos de 2020 no son algo que India pueda simplemente dejar atrás”, afirmó Farwa Aamer, directora de Iniciativas para el Sur de Asia del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática. “El objetivo es, en cambio, garantizar que no se repitan episodios similares, y es ahí donde la reconstrucción de la relación reside en alcanzar un entendimiento conjunto sobre la estabilidad fronteriza”.

Se ha producido una normalización gradual de las relaciones entre India y China tras el encuentro entre Modi y Xi en el marco de la cumbre de los BRICS en Rusia el pasado octubre. Ambas partes acordaron reanudar los vuelos directos cancelados desde la pandemia de covid-19.

Beijing acordó recientemente reabrir dos lugares de peregrinación en el oeste del Tíbet a los indios por primera vez en cinco años, y ambas partes comenzaron a reexpedir visas de turista para sus respectivos ciudadanos.

La recalibración de los vínculos de la India con China es una aplicación clásica de su política de autonomía estratégica, que prioriza los intereses nacionales por sobre la lealtad rígida a un bloque.

En la cumbre de la OCS, además de Xi, Modi estará en presencia del primer ministro de Pakistán, tradicional adversario, con quien India se involucró recientemente en un conflicto mortal, así como del tradicional socio Rusia, cuyas continuas ventas de petróleo a India desde la invasión de Ucrania han irritado a Estados Unidos y empujado a Trump a imponer aranceles del 25 % a los productos indios como castigo.

Este compromiso con un bloque dominado por China contrasta marcadamente con la profundización de los vínculos de India con el Quad –un grupo de seguridad con Estados Unidos, Japón y Australia– que es ampliamente visto como un contrapeso democrático a la creciente influencia de China en el océano Índico.

Con su disputa fronteriza estancada, India está optando por aislar sus imperativos diplomáticos y económicos del conflicto de seguridad con China, según Kewalramani de la Institución Takshashila.

“Si bien ambas partes saben que existen desafíos estructurales y que esta relación seguirá siendo difícil, los dos se dan cuenta de que un deterioro como el que ocurrió no beneficia a ninguno”, afirmó.

La recalibración estratégica de India respecto de China tiene su raíz menos en una postura de seguridad más relajada que en una necesidad económica.

El año pasado, China fue el segundo socio comercial más importante de India, después de Estados Unidos, con un comercio bilateral que alcanzó los US$ 118.000 millones, según datos del Departamento de Comercio de India. India depende de China no solo para productos terminados como la electrónica, sino también para los intermedios y las materias primas esenciales que impulsan sus propias industrias.

Sin embargo, este enredo económico existe bajo la sombra de una tensa realidad militar.

Cualquier diálogo entre Modi y Xi se vería complicado por las decenas de miles de soldados aún desplegados en su disputada frontera del Himalaya, y este conflicto sin resolver sigue siendo el principal obstáculo para restablecer la confianza.

La semana pasada, ambas partes acordaron 10 puntos de consenso sobre su asunto fronterizo, incluyendo el mantenimiento de la paz y la tranquilidad, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Como señala Tanvi Madan, investigador principal del Centro de Estudios de Políticas de Asia en el programa de Política Exterior del Brookings Institution, “no está claro que ambas partes realmente confíen entre sí”.

La prueba más importante, dijo, es si la retórica de los dos líderes se traduce en una desescalada en el terreno, algo que ha fracasado antes.

El futuro de la relación entre India y China se definirá por su capacidad para gestionar esta delicada danza.

El futuro, dijo Aamer de Asia Society, traerá “quizás una relación más estable, donde la competencia no necesariamente haya terminado, pero el conflicto esté a raya”.

Simone McCarthy de CNN contribuyó con el reportaje.