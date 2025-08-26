Una nueva disputa política de Trump podría desencadenar una grave crisis nacional

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, son cada uno el tipo de enemigo que al otro le encanta odiar.

En cierto modo, el creciente enfrentamiento por la amenaza del presidente de enviar a la Guardia Nacional a las calles de Chicago es una disputa política conveniente.

Trump prospera cuando tiene un enemigo al que atacar. Su atractivo político se basa en la premisa de que es más fuerte que cualquiera que intente desafiarlo o frenarlo.

Pritzker es un posible candidato presidencial demócrata. Su partido anhela a alguien que desafíe a Trump. Y dado que uno de sus posibles rivales para la nominación demócrata de 2028, el gobernador de California Gavin Newsom, lidera la lucha, es una buena estrategia política demostrar que es igual de firme.

Pero este enfrentamiento va más allá de una simple disputa política a corto plazo. Podría convertirse en una crisis a gran escala entre una Casa Blanca republicana y una importante ciudad y estado gobernados por los demócratas. Los probables desafíos legales podrían girar en torno a valores fundamentales del republicanismo en una disputa entre un presidente con un sentido monárquico del poder y un estado que rechaza la presión federal.

Cuando Pritzker le dijo a Trump este lunes: “No vengas a Chicago. No eres bienvenido ni necesario aquí”, se hacía eco de las tensiones fundamentales del sistema de gobierno estadounidense que se despertaron en momentos destacados de la historia de Estados Unidos, por ejemplo, en el período previo a la Guerra Civil y en torno a la aplicación federal de las leyes de derechos civiles.

Trump no ha ocultado que tiene en la mira a Chicago como su próximo caso de prueba para una ofensiva de ley y orden, en la que envió tropas a las calles de Los Ángeles y Washington, con el celo performativo de un demagogo.

“Dicen… ‘Es un dictador. Es un dictador’”, declaró Trump este lunes . “Mucha gente dice: ‘Quizás nos gustaría un dictador’. No me gustan los dictadores. No soy un dictador”, añadió Trump en unas declaraciones que probablemente no calmarán la preocupación sobre sus próximos planes.

La determinación del presidente de desplegar la Guardia Nacional en la Ciudad de los vientos parece una escalada calibrada en su prueba de los límites del poder ejecutivo y una forma de normalizar la idea de que soldados vestidos de color caqui lleven adelante la aplicación de la ley interna.

Cuando envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio, Trump al menos tenía la pátina de una excusa: estaba protegiendo edificios federales tras las manifestaciones que estallaron en junio contra sus redadas de deportación. Washington, es un distrito federal y le otorga a Trump un margen de maniobra considerable —dentro de límites que pronto podría poner a prueba— para ejercer el poder.

Pero la decisión de desafiar a Pritzker, quien comanda la Guardia Nacional de Illinois, y federalizar a los reservistas en ausencia de una emergencia inusual representaría otro paso hacia un gobierno autoritario. Acarrearía vigorosos recursos legales por parte de las autoridades estatales y municipales.

“Lo que el presidente está proponiendo es la ocupación militar de la ciudad de Chicago y de ciudades de todo Estados Unidos”, dijo el lunes Brandon Johnson, alcalde de la ciudad, a Anderson Cooper de CNN .

Generalmente, el presidente solo tiene la autoridad para desplegar la Guardia Nacional a pesar de las objeciones del gobernador estatal en casos excepcionales. El Título 10 del Código de los Estados Unidos permite al presidente desplegar a los reservistas en caso de invasión, para reprimir una rebelión o para ejecutar las leyes de Estados Unidos. Ninguna de estas condiciones parece describir con precisión la situación actual en Chicago, Baltimore o Washington.

California ya ha impugnado la federalización de la Guardia Nacional por parte de Trump en junio en un caso crucial que podría tener implicaciones para otros estados, pero que aún no ha alcanzado una resolución definitiva. En sus otras reivindicaciones de amplio poder ejecutivo, Trump ha demostrado su habilidad para tomar medidas que le permitan hacer exactamente lo que quiere, evitando así el laborioso proceso de litigar importantes cuestiones constitucionales.

Este lunes, anunció la firma de un decreto diseñado para crear una fuerza de respuesta rápida de la Guardia Nacional, entrenada y movilizada para garantizar la seguridad y el orden público. Esto prevé un papel mucho más amplio para la Guardia en territorio nacional que el que se ha acostumbrado a una fuerza desplegada principalmente durante desastres nacionales. Si bien el presidente puede federalizar la Guardia y asumir el mando, las acciones de Trump plantean la pregunta de si lo haría por motivos políticos y para ejercer su poder personal.

Esto es especialmente relevante ya que Trump declaró una miríada de emergencias nacionales para desbloquear poderes ejecutivos adicionales (por ejemplo, para librar guerras comerciales imponiendo aranceles, afectando así políticas que normalmente están reservadas por la Constitución al Congreso).

Trump ha demonizado a Chicago desde hace tiempo —mencionó la tasa de homicidios de la ciudad en su discurso en la Convención Nacional Republicana de 2016— y la ha retratado con frecuencia en los términos más siniestros. “Como todos saben, Chicago es un campo de exterminio ahora mismo”, declaró Trump a la prensa este lunes. Una operación federal para utilizar al Ejército en las fuerzas del orden locales cumpliría, por lo tanto, una ambición política de larga data. Y encajaría a la perfección con la imagen de tipo duro y remendador que tanto atrae a su base política.

Los demócratas están oponiendo una fuerte resistencia a Trump, quien parece estar dispuesto a desplegar tropas en varios estados gobernados por los demócratas. Newsom ha acusado al presidente de utilizar las fuerzas armadas como un “ejército privado”.

El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, acusó a Trump de intentar atacar a las ciudades más grandes del país desde detrás de un escritorio. Trump respondió este lunes criticando a Baltimore, la metrópolis más grande de Maryland, que desde hace tiempo ha sufrido graves delitos violentos, como un “horrible lecho de muerte”.

Johnson argumentó que Chicago no estaba entre las 20 ciudades más peligrosas de Estados Unidos.

Pero a Trump no le importa. Percibe influencia política. Como suele hacer, el presidente explicó su razonamiento en sus extensas declaraciones públicas. “Creo que esto es otro asunto de hombres en el deporte femenino. Creo que es uno de esos… ya saben, ellos los llaman 80/20; yo los llamo 97/3. Creo que los demócratas deberían ser más listos”, dijo este lunes.

En otras palabras, Trump cree que puede explotar la percepción pública de que los republicanos son más duros con el crimen y al mismo tiempo explotar una veta para expandir su propio poder.

Presidentes republicanos, desde al menos la época de Richard Nixon, e incluso Ronald Reagan, también han usado esta baza. Las encuestas explican consistentemente por qué. Una encuesta de CNN/SSRS realizada en mayo, por ejemplo, mostró que el 27 % de los estadounidenses consideraba que el Partido Demócrata se acercaba más a sus propias opiniones sobre la delincuencia y la policía, mientras que el 40 % dijo que el Partido Republicano se ajustaba mejor a sus opiniones.

Al obligar a los demócratas a argumentar que sus acciones son inconstitucionales o violan la ley, el presidente puede presentarlos como más preocupados por los tecnicismos que por las experiencias de millones de estadounidenses. Prefiere ser visto como el presidente que cerró las fronteras de Estados Unidos y libró una batalla contra la delincuencia que acatar las reglas. El dilema para gobernadores demócratas como Newsom, Moore y Pritzker es presentar las apropiaciones de poder de Trump como lo que son sin parecer indulgentes con la delincuencia.

Su tarea es complicada porque las estadísticas sobre delincuencia pueden mostrar una cosa mientras que las experiencias de vida de las personas sugieren otra.

Si bien los datos muestran que la delincuencia ha disminuido en ciudades como Washington, y Chicago, este año se han registrado 101 homicidios en la capital y 262 en la Segunda Ciudad. No es de extrañar que mucha gente no se sienta segura. Algunos podrían acoger con satisfacción una mayor represión.

“¿Cuánta emergencia se necesita después de años y décadas de alta delincuencia y peligro en estas ciudades?”, preguntó el exgobernador republicano de Minnesota, Tim Pawlenty, en el programa “OutFront” de CNN con Erin Burnett este lunes. “Sí, la delincuencia ha bajado un poco en comparación con los niveles altos de hace un par de años, pero aún así, en las principales ciudades del país, la seguridad pública y la falta de apoyo a las fuerzas del orden siguen siendo una preocupación importante”.

Una característica de la carrera política de Trump es que a menudo plantea cuestiones cruciales que preocupan a los votantes y que muchos otros líderes políticos han ignorado, como la oleada de migración indocumentada o el impacto de la globalización en el Cinturón Industrial. La delincuencia podría ser otro ejemplo.

Y con su ofensiva, implícitamente les pregunta a los residentes de Washington, Chicago y otras ciudades: ¿Realmente han sido bien atendidos por los líderes demócratas después de los altos índices de delincuencia y de personas sin hogar durante décadas?

Pero sus motivos podrían generar menos interrogantes si también se centrara en ciudades violentas de estados gobernados por el Partido Republicano. De hecho, Marshall Cohen, de CNN, informó que al menos 10 ciudades de estados cuyos gobernadores republicanos enviaron tropas de la Guardia Nacional a Washington tuvieron tasas de delitos violentos y homicidios más altas que la capital del país el año pasado.

Pero Trump a menudo propone soluciones radicales a cuestiones razonables que ponen en duda su respeto por la ley y la Constitución.

Es probable que sus medidas represivas contra el crimen lleven al país nuevamente a ese límite.

