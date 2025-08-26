Trump dice que despidió a la gobernadora de la Fed Lisa Cook. Ella dice que no tiene “autoridad” para hacerlo

Por Elisabeth Buchwald y Bryan Mena, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, según una carta dirigida a ella publicada en sus redes sociales, la primera vez que un presidente despide a un gobernador de un banco central en los 111 años de historia de la institución.

La medida sin precedentes representa una escalada significativa de la batalla del presidente contra la Fed, a la que ha culpado de tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Cook ha sido recientemente objeto de críticas de Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones, planteadas por primera vez por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

Hasta el momento Cook no ha sido acusada penalmente de ninguna irregularidad.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘por causa justificada’ cuando ninguna causa existe bajo la ley, y él no tiene autoridad para hacerlo”, dijo Cook en un comunicado que sus abogados compartieron con CNN el lunes por la noche. “No renunciaré. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense como lo he estado haciendo desde 2022”.

La Fed se negó a comentar sobre la noticia.

No está claro si Trump tiene la autoridad legal para despedir a Cook por estas acusaciones. La ley especifica que un presidente solo puede destituir a los miembros de la junta de la Fed “por causa justificada”, aunque lo que constituye un despido por causa justificada no ha sido definido explícitamente.

Trump, en su carta a Cook, escribió: “He determinado que existe causa suficiente para destituirla de su puesto”.

(Una revisión de CNN de los documentos hipotecarios muestra que Cook obtuvo hipotecas para dos propiedades, ambas listadas como su residencia principal.

Sin embargo, no se sabe por qué lo hizo o si lo hizo intencionalmente).

“En vista de su conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero… no tengo tal confianza en su integridad. Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en tela de juicio su competencia y fiabilidad como reguladora financiera”, agregó Trump en su carta.

Nombrada miembro de la junta de la Fed por el expresidente Joe Biden en 2022, Cook es la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Fed.

Si bien el despido puede ser impugnado en los tribunales, incluso llegando hasta la Corte Suprema, el despido de Cook por parte de Trump pone al banco central de la economía más grande del mundo en aguas inexploradas.

Por ejemplo, se desconoce si Cook tendría que dejar la junta de la Fed inmediatamente, y si es así, si Trump tendrá la oportunidad de designar a alguien más para ocupar su asiento. El abogado de Cook, Abbe David Lowell de Lowell & Associates, dijo en un comunicado a CNN: “Tomaremos las acciones necesarias para evitar su intento de acción ilegal”.

La próxima reunión de política monetaria de la Fed es en menos de un mes, los días 16 y 17 de septiembre.

La semana pasada, Cook emitió un comunicado diciendo que no sería “intimidada” para renunciar.

“No tengo ninguna intención de ser intimidada para renunciar a mi puesto debido a algunas preguntas planteadas en un tuit. Sí tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, afirmó en ese comunicado.

La Fed está diseñada para ser independiente de los políticos específicamente para que pueda centrarse en los datos económicos —y no en consideraciones políticas— al lograr su doble mandato de mantener a raya los aumentos de precios mientras apoya el mercado laboral.

Los políticos a menudo prefieren tasas de interés más bajas, con el objetivo de impulsar los precios de las acciones y hacer que sea más barato para las personas pedir dinero prestado, ambas medidas populares entre los votantes.

Pero las tasas de interés más bajas corren el riesgo de encender las presiones de los precios. Por otro lado, dejar las tasas demasiado altas podría restringir excesivamente el gasto y la contratación, perjudicando la economía.

Ningún banco central lo hace bien todo el tiempo. Sin embargo, los estudios sugieren firmemente que las economías con bancos centrales independientes (donde los funcionarios no pueden ser despedidos fácilmente por funcionarios electos) experimentan mejores resultados, incluida una menor inflación.

Si la medida le cuesta a EE.UU. su credibilidad económica, los activos estadounidenses, como las acciones y el dólar, podrían verse muy afectados.

Eso, a su vez, podría llevar a los inversores a exigir primas más altas para prestar dinero a Estados Unidos.

“El panorama general es lamentablemente simple: la Fed está diseñada para ser independiente de la política, por muy buenas razones”, dijo Alan Blinder, exvicepresidente de la Fed, a CNN el lunes por la noche. “Él está tratando de acabar con eso y convertirla en un brazo de la administración de Trump, lo que será muy malo para la política monetaria si sucede”.

La senadora Elizabeth Warren, la demócrata de más alto rango en la Comisión Bancaria del Senado, dijo en un comunicado que el intento de Trump de despedir a Cook es “una toma de poder autoritaria que viola descaradamente la Ley de la Reserva Federal, y debe ser revocada en los tribunales”.

Representantes del senador republicano Tim Scott, quien preside la comisión, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Inmediatamente después del anuncio de Trump el lunes, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,3 %. El índice mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas internacionales.

Mientras tanto, los futuros de las acciones de EE.UU. cayeron aún más después de un día en verde. Los futuros del Dow cayeron 100 puntos, o un 0,2 %. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3 %. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,5 %.

El precio del oro, que se considera un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre, subió un 0,45 %.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Matt Egan, John Liu y John Towfighi de CNN contribuyeron con el reportaje.