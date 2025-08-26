Trayectoria de la tormenta tropical Fernand: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Fernand comienza a debilitarse a medida que se aleja de las Bermudas y avanza hacia el noreste a 20 kilómetros por hora, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El parte informa que más temprano este martes el centro del sistema se ubicaba a 890 km al este-noreste de las Bermudas y la fuerza de sus vientos había descendido hasta alcanzar los 85 km/h.

El NHC anticipa un movimiento del noreste ligeramente más rápido durante los próximos dos días y un probable debilitamiento continuo, por lo que Fernand podría convertirse en un ciclón postropical antes de disiparse el miércoles.

La tormenta no representa “ningún” peligro en tierra.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.