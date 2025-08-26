El gobierno de Colombia dice que 34 soldados fueron secuestrados por las disidencias de las FARC en Guaviare

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Un grupo de 34 soldados fue secuestrado en el departamento de Guaviare, en el centro-sur de Colombia, informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien atribuyó el hecho a las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por “Iván Mordisco”.

Primero en una conferencia de prensa y más tarde en su cuenta de X, Sánchez dijo que el secuestro ocurrió en el área rural de la localidad de El Retorno.

El funcionario agregó que los soldados fueron secuestrados por personas vestidas de civil presuntamente amenazadas o infiltradas por “Iván Mordisco”, uno de los jefes de las disidencias de las FARC y uno de los hombres más buscados de Colombia.

De acuerdo con Sánchez, los responsables realizaron el secuestro en demanda de que se les entregue el cuerpo de uno de los 10 hombres armados que murieron el domingo en una operación de las Fuerzas Armadas en la zona.

“El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare (capital departamental) acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley”, dijo Sánchez en X.

Agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando para conseguir la liberación de los soldados, y que en este proceso el Gobierno pidió la intermediación de la Defensoría del Pueblo y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El secuestro de los militares se da a conocer unos días después de que ataques atribuidos a las disidencia de las FARC dejaran varios muertos en las ciudades de Amalfi y Cali, así como del arresto en El Peñón de alias “Mono Luis”, hermano y presunto operador de “Iván Mordisco”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.