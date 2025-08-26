Acusan al rapero Lil Nas X de agredir a agentes de policía mientras caminaba desnudo por una calle de Los Ángeles

Por The Associated Press

El rapero estadounidense Lil Nas X fue acusado el lunes de cuatro delitos graves después de que la Policía dijera que se abalanzó sobre ellos cuando lo confrontaron por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles la semana pasada.

Los fiscales acusaron al músico, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, de tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía y un cargo grave de resistencia a un funcionario ejecutivo, según informó la Oficina del fiscal de distrito. Inicialmente fue detenido el viernes bajo sospecha de obstrucción menor a un agente.

Está previsto que comparezca ante el tribunal más tarde eSTE lunes. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La Policía dijo que los agentes encontraron al joven de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante avenida en el vecindario de Studio City, poco antes de las 6:00 a.m. del viernes.

Según la Policía, se abalanzó sobre los agentes cuando lo confrontaron y fue arrestado. Sospechando una posible sobredosis, los agentes lo llevaron a un hospital donde pasó varias horas antes de ser trasladado a la cárcel, donde ha permanecido desde entonces.

Los cargos fueron reportados primero por TMZ.

El rapero y cantante de Atlanta es mejor conocido por su gran éxito de 2018, “Old Town Road”, que fusionó el country y el hip-hop. Permaneció un récord de 19 semanas en el puesto número 1 del Billboard Hot 100.

Conocido por su sonido y estilo innovadores y que rompen géneros, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy como álbum del año.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.