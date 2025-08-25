Trayectoria de la tormenta tropical Fernand: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Fernand se encuentra la mañana de este lunes a 580 km al este-noreste de las Bermudas, mientras continúa su avance por el océano Atlántico en dirección norte-noreste, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Fernand se formó el sábado, convirtiéndose en el sexto ciclón con nombre de la temporada 2025 de huracanes en el Atlántico.

La tormenta tropical avanza con vientos sostenidos máximos de 85 km/h a una velocidad de 19 km/h. El NHC pronostica un posible fortalecimiento durante la jornada del lunes. Sin embargo, prevé que a partir de la noche Fernand se debilite y que para el miércoles se convierta en un ciclón postropical.

No hay avisos ni advertencias vigentes por la tormenta, que avanzará según la siguiente trayectoria prevista:

