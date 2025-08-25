La mexicana Renata Zarazúa sorprende y consigue el mejor triunfo de su carrera en el US Open

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La tenista mexicana Renata Zarazúa dio el golpe en el US Open y derrotó en tres sets a la número 6 del mundo, Madison Keys, en el mítico Arthur Ashe.

Zarazúa mantuvo el ritmo y aprovechó los errores de su rival para así llevarse la victoria por 6-7, 7-6 y 7-5 en un encuentro que duró más de 3 horas.

La actual número 82 del ranking de la WTA quebró seis veces el servicio de su oponente y ganó un total de 131 puntos para quedarse con el boleto a la segunda ronda.

Es un triunfo histórico para la tenista de 27 años, ya que es la primera vez que la jugadora nacida en Ciudad de México logra derrotar a una tenista que está dentro de las 10 mejores del ranking mundial de la WTA.

Además, es la segunda vez en su carrera que logra alcanzar la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos.

Cabe resaltar que este es el segundo año consecutivo en el que la mexicana disputa el cuadro principal en los cuatros torneos de Grand Slam.

En la próxima ronda, Zarazúa se medirá ante la francesa Diane Parry, quien derrotó en sets corridos a Petra Kvitova.

