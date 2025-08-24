SpaceX canceló el intento de lanzamiento del megacohete Starship

Por Jackie Wattles, CNN

SpaceX tenía como objetivo lanzar un décimo vuelo de prueba de una nave Starship y el propulsor Super Heavy alrededor de las 7:30 p.m. (hora de Miami) el domingo.

Sin embargo, la compañía pospuso el intento de lanzamiento debido a “un problema con los sistemas terrestres”, lo que indica que hubo inconvenientes con la plataforma de lanzamiento u otra infraestructura de apoyo.

Se desconoce cuándo SpaceX podría intentar otro lanzamiento. Según documentación de la Administración Federal de Aviación, SpaceX tiene oportunidades de despegue disponibles para la noche del lunes y martes, con ambas ventanas de lanzamiento abriéndose alrededor de las 7:10 p.m. o 7:15 p.m., hora del este.

No obstante, es posible que eso no ocurra este lunes. Anteriormente, SpaceX ha tenido que esperar unas 48 horas antes de intentar un nuevo despegue si la empresa ya había comenzado a cargar combustible al cohete en el momento en que se canceló el intento de lanzamiento.

Los retrasos en los lanzamientos son muy comunes en toda la industria. El tiempo, problemas técnicos y otros inconvenientes surgen con frecuencia, y, en el caso de Starship, la imprevisibilidad de los vuelos espaciales se ve agravada por el hecho de que SpaceX está desarrollando un nuevo sistema de lanzamiento, muy diferente a cualquier otro construido anteriormente.

El décimo vuelo de prueba de Starship le sigue a una serie de errores explosivos que datan de enero, cuando la compañía presentó una nueva generación de naves. La Starship no ha completado un vuelo de prueba limpio desde noviembre de 2024.

La empresa ha dicho que el décimo vuelo será uno de los últimos para esta versión de Starship antes de que la compañía presente un vehículo aún más grande.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha promocionado durante mucho tiempo la Starship como el vehículo que llevará por primera vez a humanos a Marte. Starship también se considera crucial para el objetivo de la NASA de regresar astronautas a la Luna en esta década.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.