Mamdani supera en recaudación de fondos a Cuomo y Adams en la batalla por la alcaldía de Nueva York

Por Fredreka Schouten, CNN

Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, ha superado a sus rivales en recaudación de fondos, recolectando un poco más de un millón de dólares en las últimas semanas, según nuevos informes de campaña presentados este viernes.

La cifra de Mamdani supera con creces los US$ 425.000 recaudados por el actual alcalde de la ciudad, Eric Adams, que libra una campaña independiente con pocas posibilidades de lograr un segundo mandato, y a la del exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que consiguió ingresar un poco más de US$ 507.000 desde que relanzó su campaña en julio después de su contundente derrota en las primarias ante Mamdani.

En una señal del desafío financiero del exgobernador, Cuomo también optó por transferir más de US$ 68.000 de una cuenta de campaña estatal para ayudar a construir sus arcas para la contienda de la ciudad.

El candidato republicano Curtis Sliwa, considerado un aspirante marginal en una ciudad profundamente demócrata, recaudó alrededor de US$ 407.000.

El botín obtenido por Mamdani entre el 12 de julio y el 18 de agosto marca un aumento respecto de los aproximadamente US$ 852.000 que recaudó un mes antes, cuando el socialista democrático sorprendió al mundo político al derrotar a Cuomo en las primarias demócratas de junio.

Mamdani también ha acumulado un importante fondo de reserva: US$ 4,4 millones en efectivo, según los documentos presentados este viernes ante la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York. Su equipo afirmó que también espera obtener más de US$ 2 millones del programa municipal de contrapartida de fondos públicos.

En total, más de 8.000 personas contribuyeron a la campaña de Mamdani en aproximadamente cinco semanas. Y alrededor de la mitad de su dinero provino de donantes que viven fuera de la ciudad, según los documentos.

“Con más de 50.000 voluntarios, miles de donantes de pequeñas cantidades y un entusiasmo genuino por la visión de Zohran de una ciudad de Nueva York más asequible, nuestro impulso está aumentando”, manifestó la portavoz de la campaña de Mamdani, Dora Pekec, en un comunicado este viernes.

Cuomo, quien anunció a mediados de julio que continuaría su campaña para las elecciones generales como candidato de un tercer partido, cuenta con aproximadamente US$ 1,2 millones en efectivo disponible. Su campaña anunció este viernes que espera obtener unos US 525.000 en fondos de contrapartida.

Los reguladores de financiamiento de campañas de la ciudad se reunirán la próxima semana para considerar las solicitudes de fondos de los candidatos.

Adams, por su parte, cuenta con un saldo en efectivo de aproximadamente US$ 3,9 millones, pero la junta de campaña de Nueva York le ha negado repetidamente valiosos fondos públicos, alegando que la junta está investigando prácticas de su campaña. Adams demandó recientemente a la junta por este asunto.

El año pasado, la fiscalía federal acusó a Adams de corrupción, cargos que la administración Trump retiró posteriormente. Adams insistió este viernes en que no abandonaría su candidatura a la reelección, un día después de que su exasesora principal fuera acusad de aceptar miles de dólares en sobornos. El alcalde no ha sido acusado de irregularidades en el caso.

Mamdani, quien ha criticado duramente el papel de los multimillonarios en la carrera, también se está beneficiando del apoyo de un miembro de la familia de un multimillonario, según muestran documentos recientes.

La filántropa Elizabeth Simons, hija del difunto cofundador del fondo de cobertura James Simons, donó US$ 250.000 a principios de este mes a un supercomité de acción política (PAC) pro-Mamdani, New Yorkers for Lower Costs. Esta donación es la mayor contribución reportada por el grupo hasta la fecha.

Los comité independiente de campaña operan independientemente de las campañas de los candidatos.

Poco después de ganar las primarias demócratas en junio, Mamdani declaró que no creía que debieran existir los multimillonarios. “No creo que debamos tener multimillonarios porque, francamente, es muchísimo dinero en un momento de tanta desigualdad, y en definitiva, lo que necesitamos es más igualdad en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo el país”, declaró Mamdani en el programa “Meet the Press” de la NBC en aquel momento.

Un funcionario de la campaña de Mamdani se negó este viernes a hacer comentarios sobre la donación de Simons al grupo independiente.

Mientras tanto, entre los recientes y destacados contribuyentes a un comité independiente de campaña que promueve la candidatura de Cuomo se encuentra la multimillonaria heredera de Walmart, Alice Walton. Walton contribuyó con US$ 100.000 a principios de este mes al comité “Fix the City “, pro-Cuomo, lo que eleva su total de donaciones al grupo a US$ 200.000.

El grupo gastó más de US$ 22 millones en la lucha de las primarias demócratas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información adicional de David Wright y Gloria Pazmino, de CNN.