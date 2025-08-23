Niegan la libertad condicional a Lyle y Erik Menéndez. Esto es lo que sigue para los hermanos

Por Taylor Romine, Elizabeth Wolfe y Matthew J. Friedman, CNN

Una junta de libertad condicional de California le negó este viernes la libertad condicional a Lyle Menéndez, quien fue condenado junto con su hermano por asesinar a sus padres en 1989.

La junta también le negó el beneficio a Erik Menéndez este jueves. Estas decisiones suponen un duro golpe para los hermanos tras un año de lucha por su liberación.

A pesar del fallo de la junta, Lyle Menéndez aún tiene esperanzas de salir de prisión. El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene la inusual facultad de revocar las decisiones de la junta, y los hermanos buscan por separado el indulto y un nuevo juicio.

La decisión se tomó este viernes después de una audiencia virtual en la que participaron la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles, Lyle Menéndez y familiares, quienes también son considerados víctimas del crimen de los hermanos.

La comisionada de Libertad Condicional, Julie Garland, dijo al anunciar la decisión que Lyle necesita ser la persona que demuestra que es al dirigir los programas para reclusos.

“Consideramos que su arrepentimiento es genuino. En muchos sentidos, parece haber sido un recluso ejemplar”, dijo. “Ha sido un recluso ejemplar en muchos sentidos, demostrando potencial de cambio. Pero a pesar de todos esos aspectos positivos externos, vemos que… aún lucha con rasgos de personalidad antisocial como el engaño, la minimización y la ruptura de las normas, que se esconden bajo esa apariencia positiva”.

Aunque los comisionados le negaron la libertad condicional en este momento, Garland le dijo a Menéndez: “nunca pierdas la esperanza”, ya que la negación “no es el final”.

“Es una forma de dedicar tiempo a demostrar, a practicar lo que predicas sobre quién eres, quién quieres ser”, agregó. “No seas alguien diferente a puerta cerrada”.

Lyle Menéndez podría ser elegible para libertad condicional nuevamente en tres años, pero como parte de la decisión, Garland dijo que será considerado para una “revisión administrativa” dentro de un año y podría ser trasladado a una segunda audiencia de libertad condicional en tan solo 18 meses.

La decisión de la junta de libertad condicional no es definitiva; podría someterse a una revisión interna de hasta 120 días. Posteriormente, Newsom tiene 30 días para confirmar o revocarla, si así lo desea. Lo mismo ocurre con el caso de Erik.

Las audiencias de libertad condicional forman parte de varios intentos de los hermanos para que el sistema judicial reevaluara su caso, dado que la comprensión del abuso sexual infantil ha evolucionado con los años. Si bien este proceso está temporalmente suspendido durante los próximos tres años, los hermanos siguen trabajando en un recurso legal con la esperanza de obtener un nuevo juicio y tienen una solicitud de clemencia activa ante la oficina de Newsom.

El 36 aniversario del asesinato de José y Kitty Menéndez se cumplió a principios de esta semana. El 20 de agosto de 1989, los dos hermanos irrumpieron en el estudio de la casa familiar en Beverly Hills y dispararon y mataron a sus padres con múltiples heridas de bala. Los hermanos llevan mucho tiempo diciendo que lo hicieron por miedo tras toda una vida de maltrato por parte de ellos, especialmente de su padre.

La audiencia de 11 horas del viernes dedicó gran parte del tiempo al abuso que Lyle y su hermano afirman haber sufrido, así como a las acciones que condujeron al asesinato de sus padres y las posteriores. Lyle afirmó que las experiencias de su infancia y las secuelas del asesinato de sus padres dejaron un profundo y evidente vacío en su vida, que, según él, intentó reparar con sus buenas obras en prisión.

“Mi vida ha estado marcada por la violencia extrema. Quería que me definiera algo más”, dijo Lyle este viernes con lágrimas en los ojos.

Con voz tensa, habló de la presión que ejercía sobre su familia, que estaba sometida a un dolor terrible.

“Es el aniversario de un día devastador para muchos en mi familia… Pienso en todas las llamadas de ese día con la devastadora noticia, la pérdida y el dolor”, dijo en su declaración final. “A pesar de todo esto, siguen aquí, apoyándome, alterando sus vidas, lidiando con el escrutinio público… y nunca lo mereceré”.

“Lo siento mucho por todos y lo lamentaré siempre”, añadió.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, celebró las decisiones de la junta de libertad condicional y dijo que coinciden con la opinión de su oficina después de revisar el caso.

“Si estos dos hermanos siguen violando las reglas dentro de la prisión en un entorno estructurado, si siguen sin reconocer la magnitud de su delito durante 30 años, ¿cómo podemos confiar en que cumplan las reglas una vez afuera?”, le dijo este viernes Hochman a Laura Coates de CNN.

Lyle describió su relación con su padre, quien, dijo, abusó sexualmente de él entre los 6 y los 8 años, como “confusa” y afirmó que le “causó mucha vergüenza”.

“Eso caracterizó bastante mi relación con mi padre”, apuntó.

Lyle dijo que su padre lo trataba como “el hijo especial” de la familia, mientras que Erik era considerado “el náufrago”, ya que a menudo se metía en problemas desde los 3 o 4 años.

José Menéndez “esperaba grandeza”, dijo Lyle sobre su padre. “Pasaba mucho tiempo hablando del linaje de la familia. Leones contra ovejas. Todos los demás son ovejas y nosotros venimos de un linaje de leones”.

Dijo que su padre dejó de abusar sexualmente de él después de que le pidió a su prima Diane si podía dormir en su habitación, explicándole que lo tocaba. Pero cuando el abuso cesó, Lyle dijo que le llevó un tiempo “darse cuenta de que había parado” y “no hubo ninguna conversación al respecto”.

Lyle entonces se emocionó y su voz tembló cuando explicó: “Me preocupaba un poco ser menos querido”.

“Quería creer que mi padre me amaba, así que en mi mente sentía que era un gran hombre, y mi principal forma de lidiar con ello era que era solo una enfermedad que padecen algunos grandes hombres”, dijo Lyle. “Pasó cuando era pequeño, y se acabó. Sepultar las emociones fue algo muy importante para mí”.

También mencionó que su madre abusó sexualmente de él, lo cual ya había alegado tras los asesinatos, pero que la fiscalía desestimó como parte de una red de mentiras. La comisionada de libertad condicional, Julie Garland, señaló que la denuncia no figura en la evaluación integral de riesgos.

“Hoy lo veo como abuso sexual. Cuando tenía 13 años, sentía que estaba consintiendo y mi madre estaba pasando por muchas cosas, y simplemente sentía que tal vez no era… Es abusivo, pero nunca lo vi así, de la misma manera”, dijo Lyle. Añadió que los médicos que le realizaron la evaluación de riesgo “no le preguntaron”, así que “no se ofreció voluntariamente”.

Erik era castigado con regularidad cuando tenía entre 3 y 4 años, ya que lloraba a menudo y se estresaba, según Lyle. Dijo que Erik era “castigado abiertamente, azotado con saña. Lo lanzaba contra cosas. Mi madre lo arrastraba por el pasillo”.

Lyle dijo que amaba a Erik y que cuidarlo le daba un propósito.

Lyle continuó ejerciendo su rol de protector, dijo, razón por la cual estuvo con Erik durante uno de los robos.

Negó las afirmaciones de que andaba “corto de dinero”, afirmando que tenía una tarjeta de crédito abierta y acceso a cuentas bancarias.

Al hablar sobre la desheredación, Lyle comentó que su padre le informó a su terapeuta, el Dr. Jerome Oziel, que él y Erik habían sido excluidos del testamento. La desheredación no fue el motivo del asesinato, según Lyle, pero sí se convirtió en un problema después, ya que los hermanos estaban preocupados por no tener dinero.

Garland le preguntó si los asesinatos fueron planeados. Lyle respondió que compraron las armas, lo que “lo hacía más probable”, pero señaló que no las compró específicamente para planear la muerte de sus padres.

“Pensé que era una forma de desescalar la situación… me daban cierta seguridad”, dijo, y agregó que comprarlos fue “el mayor error”.

Lyle afirmó que su padre “amenazó seriamente” sobre “si salía algo a la luz”, presumiblemente refiriéndose al presunto abuso. Pero tras los asesinatos, afirmó sentir arrepentimiento y conmoción, y no sentir ningún alivio.

“Sentí que este período vergonzoso de seis meses, en el que tuve que mentirles a familiares en duelo, me afectó muchísimo. Sentía la necesidad de sufrir. Que no era ningún alivio… Empecé a sentir que no había rescatado a mi hermano. Que le había destrozado la vida. No había rescatado a nadie”, dijo.

El comisionado adjunto de Libertad Condicional, Patrick Reardon, también abordó varias de las infracciones de Lyle en prisión, en particular el uso de un teléfono celular no autorizado, con el que fue descubierto en varias ocasiones.

El uso del teléfono celular se considera peligroso porque puede utilizarse para actividades delictivas como ordenar asesinatos, traficar drogas en prisión o coordinar ataques contra un agente, añadió.

Lyle dijo que usó el teléfono para mantenerse en contacto con su familia y su comunidad.

“Me convencí de que esto no era un medio para perjudicar a nadie más que a mí mismo, al infringir las normas. No pensé que realmente perturbara mucho la gestión de la prisión”, dijo, añadiendo que puede concentrarse tanto en el trabajo de servicio.

Reardon preguntó cómo Lyle relaciona su buen comportamiento y su historial educativo, así como su trabajo en la prisión, con el hecho de haber violado flagrantemente las normas sobre el uso del teléfono celular.

“Nunca me consideraría un preso modelo. Diría que soy una buena persona, que dedico mi tiempo a ayudar a la gente. Que soy muy abierto y tolerante”, dijo. “En aquel entonces, no me parecía que usar el teléfono fuera incompatible con eso”.

Lyle afirmó haber usado un teléfono celular no autorizado a pesar de tener una tableta para llamadas legítimas, ya que sus comunicaciones a través de ella se filtraban y vendían a la prensa sensacionalista, y él buscaba privacidad. Al hablar del tema, su abogado propuso discutir el interrogatorio en una sesión privada para que pudiera hablar con mayor franqueza sobre lo sucedido, pero Garland denegó la solicitud.

Lyle también admitió haber usado su posición dentro del Consejo Asesor de Hombres para obtener más tiempo telefónico autorizado y haber manipulado su poder para obtener ese beneficio.

Cuando se le preguntó sobre su clasificación de “riesgo moderado” de ser un peligro fuera de prisión, Lyle dijo que podía ver que algunas de las características enumeradas en la situación del teléfono celular influían en eso, y que su vida familiar temprana estaba gobernada por la idea de “mentir, engañar, robar, pero ganar”.

Lyle dijo que su padre era un narcisista que no tenía ni pizca de autorreflexión, pero él “sentía que no era así”.

El fiscal de distrito adjunto del condado de Los Ángeles, Ethan Milius, dijo que duda que Lyle haya asumido “genuinamente” su responsabilidad y afirmó que no puede “seguir las reglas básicas mientras se encuentra en un entorno altamente estructurado”.

También enfatizó las varias veces que Lyle mintió en el pasado, incluidos los tres testigos que intentó convencer para que mintieran en el juicio y su acusación de plagio mientras estaba en la Universidad de Princeton. Durante los argumentos, afirmó que Lyle “lucha con la honestidad”.

“Si lo analizamos, Lyle tiene un largo historial documentado de decir mentiras para evitar las consecuencias de sus propias acciones”, dijo Milius.

Lyle dijo durante un período de preguntas aclaratorias que pensaba que su familia extendida no sabía sobre “el lado oscuro de lo que está sucediendo en esta familia” y se sentía obligado a mantener ese secreto.

Milius también indicó que Lyle “continúa mintiendo sobre el tema central de los asesinatos de sus padres”, un argumento que Hochman ha utilizado repetidamente.

Lyle replicó durante su declaración final que asume “la responsabilidad de todo este dolor. Mis padres no tenían por qué morir ese día”.

“Lamento profundamente quién fui… el daño que todos han sufrido”, añadió.

Después de que los funcionarios de la junta de libertad condicional pasaron la mayor parte de este viernes debatiendo las complejidades del caso de Lyle, su familia salió en masa para apoyarlo.

Anamaria Baralt, prima de los hermanos, dijo que no cree que Lyle sea una persona violenta y que no ha “escuchado a Lyle levantar la voz ni una sola vez”.

Ella argumentó además que el nivel de perfeccionismo que vio que el padre de Lyle y Erik exigía de ellos le hizo comprender su miedo y que no habría habido escapatoria para ellos.

“Les ruego, comisionados… que pongan fin a esta tortura”, declaró en la audiencia. “Dejemos atrás esta pesadilla de 36 años”.

Marta Cano Hallowell habló en nombre de Marta Menéndez Cano, su madre y hermana de José Menéndez. Marta Menéndez Cano “rápidamente dejó atrás su dolor” y apoyó a los hermanos tras los asesinatos, manteniendo un estrecho contacto con Lyle durante los últimos 35 años, afirmó Cano Hallowell.

En la declaración leída por su hija, Menéndez Cano dijo: “Solo espero que Lyle y su hermano Erik salgan de prisión antes de que yo muera”.

Tamara Goodell-Lucero, sobrina nieta de Kitty, habló ante la junta entre lágrimas y apuntó que Lyle le dijo que “retiraría cada segundo” de lo que hizo la noche en que asesinó a sus padres.

“Se ha dedicado a una carrera dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas encarceladas en el sistema penitenciario de California”, manifestó. “Lyle ha trabajado deliberadamente para construir una vida en prisión que aborrezca la violencia y evite el pensamiento criminal”.

Estos fueron solo un par de extractos de las declaraciones de los familiares que hablaron o aquellos de los que se leyó una declaración en su nombre. Varios familiares decidieron no hablar después de que se compartiera la posibilidad de que el audio de la audiencia se hiciera público.

El único familiar conocido que se opuso a la liberación de los hermanos fue el hermano de Kitty, Milton Andersen, quien falleció a principios de este año.

Tras la decisión del viernes por la noche, la familia dijo en un comunicado que están decepcionados, pero “no desanimados”.

“El proceso de libertad condicional es excepcionalmente riguroso, pero estamos sumamente orgullosos de cómo Erik y Lyle se presentaron con honestidad, responsabilidad e integridad”, dice la declaración. “Sabemos que son buenos hombres que se han esforzado por rehabilitarse y están arrepentidos. Los amamos incondicionalmente y seguiremos apoyándolos en el camino que les espera”.

Aunque a Erik no le concedieron la libertad condicional el jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, decide en última instancia si las decisiones tomadas sobre la liberación de los hermanos se mantendrán.

Según una ley estatal de 1988, el gobernador de California tiene la inusual facultad de aprobar, denegar o modificar las decisiones de la Junta de Libertad Condicional para personas condenadas por asesinato y sentenciadas a penas indefinidas.

La decisión de la junta podría someterse a una revisión interna de hasta 120 días. Posteriormente, Newsom tiene 30 días para confirmar o revocar la decisión, si así lo desea.

CNN contactó a la oficina de Newsom para obtener comentarios tras la denegación de la libertad condicional a Erik. La oficina del gobernador no respondió a consultas previas de CNN sobre si intervendría en el caso.

El gobernador, como resultado de dos fallos judiciales en las últimas dos décadas, tiene que evaluar el riesgo que representa el acusado para la seguridad pública y puede considerar si la persona demostró comprensión de su delito, dijo Christopher Hawthorne, profesor de derecho y director de la Clínica de Inocencia Juvenil y Sentencias Justas en la Facultad de Derecho de Loyola.

Muchas de las decisiones tomadas por los gobernadores de California desde que se estableció la ley favorecieron mantener a las personas en prisión mientras prevalecían políticas duras contra el crimen, dijo Hawthorne, pero los gobernadores Jerry Brown y Newsom han revertido la tendencia en la última década, haciendo que la libertad condicional esté más disponible.

“Todos los gobernadores son bastante alérgicos a la liberación de acusados ​​de alto perfil”, dijo Hawthorne, pero la libertad condicional “era algo que no estaba disponible, esencialmente, durante la administración de (Pete) Wilson, (Gray) Davis o (Arnold) Schwarzenegger, con muy, muy pocas excepciones”.

