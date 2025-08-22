Redes de pesca y fortificaciones: en el sur de Ucrania las tropas se atrincheran mientras se desvanecen las esperanzas de paz

Por Rebecca Wright, Ben Wedeman, Daria Tarasova-Markina y Dan Hodge, CNN

A tres metros bajo tierra, una red de túneles y trincheras fortificadas con madera ofrece un lugar más seguro para que los combatientes de primera línea descansen y se recuperen, y una posición más profunda para defenderse de un posible avance ruso hacia Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

Aquí abajo, en la tierra, se siente lejos de la capital, Kyiv, y a años luz de Estados Unidos, donde la dramática actividad diplomática de la última semana significa poco para quienes están en el campo de batalla.

“Queremos creer que la guerra terminará, pero no parece probable a corto plazo”, dijo Viktor, un soldado de infantería de 53 años de la 65ª Brigada Mecanizada Independiente. “¿Cómo podemos creerle (al presidente ruso Vladimir Putin) cuando ha habido tanto engaño?”

Las esperanzas de progreso comienzan a desvanecerse después de que funcionarios rusos dejaran claro que una reunión bilateral entre Putin y Zelensky es improbable, a pesar de la cumbre en Alaska entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, y las conversaciones posteriores entre Trump, Zelensky y líderes europeos el lunes.

El miércoles, Zelensky afirmó que será necesario alcanzar algún tipo de acuerdo, pero el jueves el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el mandatario ucraniano no está interesado en un acuerdo sostenible, justo y a largo plazo.

Trump pareció justificar que Ucrania adopte una postura más agresiva contra Rusia, afirmando que sería “muy difícil, si no imposible” ganar una guerra sin atacar al país invadido, en una publicación en Truth Social el jueves. Esto supone un cambio con respecto a declaraciones anteriores en las que parecía culpar a Ucrania de iniciar la guerra en 2022.

Este cambio podría ser beneficioso para Ucrania, ya que Zelensky advierte que Rusia está “reforzando sus fuerzas” y comenzando a movilizar tropas de la región de Kursk hacia Zaporiyia, contradiciendo la retórica de paz de Moscú.

“Los rusos se están preparando para una escalada, eso es seguro”, declaró Serhii Skybchyk, comandante de la Sección de Comunicaciones de la 65ª Brigada Mecanizada Independiente.

Los preparativos y las acciones ofensivas ya están en marcha.

El martes, brigadas ucranianas llevaron a cabo un ataque coordinado con drones contra un tren de combustible ruso en la región ocupada de Zaporiyia, generando columnas de humo negro que se elevaban a kilómetros de distancia, con el objetivo de sabotear las líneas de suministro ante un posible avance ruso.

Los equipos de construcción también se afanan en el calor del verano para erigir postes y alambres cubiertos con redes antidrones, para abarcar más de 160 kilómetros de carreteras de Zaporiyia; algunas están hechas con antiguas redes de pesca. Su objetivo es proteger las rutas logísticas de las tropas, a medida que el estilo de combate cambia de la artillería y los tanques tradicionales al predominio de la guerra con drones.

Pero los combatientes afirman que necesitan equipo mucho más avanzado.

“Estamos en una fase tecnológica en la que la ‘zona de muerte’ aumenta casi mensualmente”, declaró Skybchyk. “Antes eran unos 5-7 kilómetros ; ahora son hasta 30 kilómetros. Eso significa que necesitamos más armas de largo alcance y, por supuesto, sistemas de guerra electrónica. Estos elementos faltan en todo el frente”.

La 65ª Brigada Mecanizada Independiente, que participó en el asalto al tren, está experimentando la brutalidad de esta guerra, pasando hasta dos semanas en el frente antes de regresar a las trincheras de retaguardia para reagruparse.

Su última misión tuvo lugar apenas horas antes de la visita de CNN a su refugio improvisado.

“Nos dispararon desde el principio de nuestra aproximación”, dijo Yevhenii, un comandante de escuadrón de infantería de 32 años. “Encontramos a un enemigo y lo destruimos. Pero no pudimos afianzarnos debido al intenso fuego”.

De los seis miembros de su grupo, dijo que uno murió, dos resultaron heridos y dos sufrieron conmociones cerebrales debido a ataques con drones, morteros y metralla. Estuvieron inmovilizados desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana sin “ninguna posibilidad de levantarse ni de avanzar a rastras”.

Para soldados de carrera como Yevhenii, quien se unió al ejército a los 18 años, la lucha es más grande que esta guerra.

Y cualquier conversación sobre un “acuerdo de paz” que implique ceder la tierra que defienden con tanto ahínco sería, sencillamente, imposible.

“La opción de retirarnos por nuestra cuenta no existe para nosotros”, dijo Viktor, un soldado de infantería de 53 años de la brigada. “Resistiremos hasta el final”.

Estos exhaustos soldados también realizan misiones rutinarias para defender la cercana ciudad de Orikhiv, a pocos kilómetros del frente, que se encuentra en el punto de mira de la guerra.

Quedan alrededor de 800 residentes, en comparación con la población de antes de la guerra de aproximadamente 14.000, muchos de ellos ancianos que no quieren, o no pueden, abandonar sus hogares.

Cada día, la amenaza de los drones se cierne sobre ellos; un silencio inquietante se cierne sobre el pueblo mientras la gente, atenta al temido zumbido, intenta cobrar sus pensiones en la oficina de correos y conseguir provisiones, arriesgando sus vidas con solo salir de casa.

“Por la mañana, cuando impactó, pensé que era el fin de todo”, dijo Liudmyla, una jubilada que vive sola con sus dos perros, quien sintió explosiones cerca de su casa el jueves por la mañana.

“Durante el día, el ruido sigue y sigue. Es aterrador”, añadió.

La idea de que aún haya civiles viviendo en Orikhiv “motiva” a las tropas a seguir luchando, dijo el oficial Skybchyk.

“La presencia de civiles refleja su confianza en las Fuerzas Armadas, y eso nos da fuerza”, dijo. “No queremos defraudarlos. No abandonaremos este lugar”.

De vuelta en el refugio, los soldados intentan descansar un poco antes de su próxima misión.

Para los estándares de una trinchera, es casi un lujo: cuenta con una despensa bien surtida, una ducha improvisada, internet Starlink y un televisor. Una estufa de leña también los mantiene calientes durante el invierno bajo tierra, cuando las temperaturas pueden alcanzar los -20 °C o ​​menos.

Duermen en robustas literas de madera con pequeños colchones, más agradables que en las trincheras del frente, pero aún así hacinados, de tres en tres por habitación.

“La vida aquí es cómoda, más o menos”, dijo Yevhenii. “Solo queremos más libertad y vida civil”.

“Aquí es seguro. Mejor que vivir en una casa”, añadió.

Una familia de gatos también deambula por los túneles: miembros esenciales del equipo para mantener a raya la población de ratones.

“Incluso tenemos comida para gatos”, dijo Volodymyr, sargento de la brigada, mientras abría las latas para alimentarlos.

Pequeños placeres para aliviar las realidades de la guerra, antes de la siguiente operación.

Ya saben lo que decimos: “La esperanza es lo último que se pierde”, dijo Viktor.

Victoria Butenko y Svitlana Vlasova contribuyeron al reportaje.