Las 5 cosas que debes saber este 22 de agosto: Alligator Alcatraz, atentados en Colombia y buques de EE.UU. en el Caribe

Dos ataques en Colombia dejan al menos 18 muertos y decenas de heridos. La represión policial "se extenderá a otros lugares", advierte Trump. ¿Cuál es el potencial de guerra de los buques de EE.UU. en el Caribe?

Una jueza federal ordenó que Alligator Alcatraz, el campo de detención en los Everglades de Florida, no reciba más detenidos y que se retire la infraestructura adicional agregada al sitio. La orden judicial preliminar llega después de que grupos ambientalistas y una tribu nativa americana presentaran una demanda federal por el impacto ambiental que la instalación tiene en la zona.

Una explosión cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia, dejó al menos seis muertos y más de 50 heridos, según las autoridades, que calificaron el hecho como un atentado terrorista. Esto se sumó al ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, en el que fallecieron al menos 12 personas.

Estados Unidos comenzó a desplegar numerosos buques de guerra y personal militar en aguas de América Latina y el Caribe para presuntamente combatir los cárteles de la droga, según han dicho funcionarios de Defensa a CNN. Los seis buques confirmados al momento suponen una contundente demostración de fuerza y especialmente en capacidades de desembarco, en un momento de creciente tensión con Venezuela.

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el jueves que ampliará la represión policial y de la Guardia Nacional que ordenó este mes en Washington a otras jurisdicciones durante una presentación en una instalación de la Policía de Parques de EE.UU. para promover la iniciativa.

Los tambores de guerra resuenan en la puerta de la Ciudad de Gaza. Los residentes de la población más grande del norte de Gaza, repleta de personas desplazadas, temen que quedan pocas horas antes de una inminente ofensiva israelí.

Niegan libertad condicional a Erik Menéndez; sigue pendiente el fallo de su hermano Lyle

Una junta de libertad condicional de California negó la libertad condicional a Erik Menéndez, quien fue condenado junto a su hermano Lyle por el asesinato de sus padres en 1989. El caso de Lyle lo tratará la junta de libertad condicional este viernes.

Sony sube el precio de la PlayStation 5 por los aranceles de Trump

Sony aumentó el precio de sus consolas PlayStation 5 en Estados Unidos en unos US$ 50 a partir de este jueves, en momentos en que el conglomerado japonés atraviesa una lenta recuperación en el mercado de los videojuegos y cuando los aranceles estadounidenses amenazan con elevar precios.

Edmand Lara, el expolicía y estrella de TikTok que acompaña a Rodrigo Paz Pereira en su campaña por la presidencia de Bolivia

La noche del 17 de agosto, junto a Rodrigo Paz Pereira, postulado por el Partido Demócrata Cristiano, también sorprendió su compañero de fórmula y candidato a la vicepresidencia, Edmand Lara Montaño, un expolicía que empezó a adquirir atención pública hace tres años por denunciar presuntos actos de corrupción en la Policía y que se ha convertido en una celebridad en redes sociales.

US$ 500 millones

Un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó una sentencia con una multa de casi US$ 500 millones contra el presidente Donald Trump en el caso civil por fraude presentado por la fiscal general del estado.

“Y de pronto fuimos tres”

—Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama interpretando al personaje de Eleven en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, anunció junto a su esposo Jake Bongiovi que han adoptado a una niña.

Este padre se fugó con sus hijos y ahora viven en la naturaleza en Nueva Zelandia

El fugitivo Thomas Callam Phillips desapareció en los remotos bosques de Nueva Zelandia en 2021 con sus tres hijos, que ahora tienen 12, 10 y nueve años, lo que desencadenó una búsqueda de cuatro años que ha conmocionado al país. Ahora, tras años de silencio, su familia hace un sincero llamamiento público: los extrañan a él y a los niños, y lo instan a que vuelva a casa.

