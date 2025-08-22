El rapero Lil Nas X fue arrestado por agresión a un policía

Por Lisa Respers France y Dan Heching, CNN

El rapero, cantante y compositor ganador del Grammy Lil Nas X fue arrestado, según los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El rapero de “Industry Baby”, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue encontrado la madrugada del jueves en la zona de Studio City, en Ventura Boulevard, según el oficial de información pública Charles Miller.

“A su llegada, el sospechoso atacó a los agentes y fue puesto bajo custodia. Fue trasladado a un hospital local por una posible sobredosis y arrestado por agresión a un policía”, declaró Miller.

Lil Nas X se encuentra detenido en la Cárcel del Valle en Van Nuys.

CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para obtener comentarios.

El artista, que saltó a la fama con su éxito viral de 2018 “Old Town Road” junto a Billy Ray Cyrus, ha sido tanto un provocador como un artista musical.

En 2020, habló con Variety sobre las dificultades que había enfrentado desde que se hizo famoso, incluyendo la pérdida de sus colegas Nipsey Hussle, XXXTentacion y Juice Wrld.

“Pasaron tantas cosas durante mi ascenso. Ya sabes, drogas y asesinatos”, declaró Lil Nas X a la publicación en aquel momento. “Y el fallecimiento de mi abuela (en 2018); fue la primera persona cercana a mí que murió. Fue devastador. Y me volvió hipocondríaco: me despertaba con el corazón acelerado. Daba miedo”.

También dijo que empezó a “fumar marihuana en exceso” como forma de automedicarse.

“Pero luego empecé a sentirme más conectado con el universo y a tomar todo como una señal”, dijo.

