Cinco muertos y decenas de heridos tras accidente de un autobús turístico en Nueva York, según autoridades

Por Mark Morales y Emma Tucker, CNN

Cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que un autobús turístico que transportaba a 52 pasajeros de regreso a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara se volcara y estrellara en una zanja en la autopista del estado de Nueva York la tarde del viernes, según la policía estatal.

Los pasajeros tenían edades entre 1 y 74 años y no hubo niños fallecidos, informó la policía estatal el viernes por la noche, tras haber declarado anteriormente que creían que había un niño fallecido.

El accidente ocurrió poco después de las 12:20 p.m. a lo largo de la Interestatal 90 en dirección este, cerca de la ciudad de Pembroke, al este de Buffalo, Nueva York, y aproximadamente a 64 kilómetros al este de las Cataratas del Niágara, según un portavoz de la policía estatal.

Las autoridades creen que la mayoría de los pasajeros no llevaba cinturón de seguridad, ya que varias personas también salieron expulsadas del autobús, que sufrió graves daños en el incidente, dijo el portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, James O’Callaghan. Los esfuerzos de rescate para los pasajeros atrapados continuaron durante la tarde.

La causa del accidente aún está bajo investigación, pero se ha descartado una falla mecánica, así como la incapacidad o intoxicación del conductor, dijo el mayor Andre J. Ray, comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York, la tarde del viernes.

Las autoridades creen que el conductor “se distrajo, perdió el control, corrigió en exceso y terminó en el arcén derecho”, dijo Ray, agregando que es demasiado pronto para decir si se presentarán cargos.

Al menos 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales regionales con lesiones que van desde críticas a leves, incluyendo traumatismos craneales, lesiones internas y fracturas, mientras que otras fueron consideradas médicamente estables.

El Centro Médico del Condado de Erie en Buffalo recibió a 24 pacientes, la mayoría de las víctimas del incidente, y 20 están siendo atendidos activamente, confirmó en una conferencia de prensa la tarde del viernes. “Pudimos atender a todos los pacientes muy rápidamente”, dijo la doctora Jennifer Pugh, jefa de medicina de emergencia del hospital.

Seis víctimas fueron trasladadas al Centro Médico de la Universidad de Rochester por aire y ambulancia terrestre, dijo el portavoz del hospital Scott Hesel. “Dos están siendo tratadas por lesiones críticas y cuatro están médicamente estables, incluyendo un paciente pediátrico”, señaló.

Mientras avanza la investigación, aún no está claro el motivo del accidente, dijo O’Callaghan, pero añadió que las autoridades tienen una “buena idea” de lo que causó que el autobús volcara tras perder el control, sin ofrecer más detalles.

El autobús iba a toda velocidad y no chocó contra ningún otro vehículo, pero perdió el control a partir de la división de la calzada, dijo O’Callaghan.

Helicópteros, ambulancias y fuerzas del orden rodearon el lugar del accidente, donde se vio el autobús volcado con muchas personas reunidas a su alrededor.

Los traductores ayudaron a la policía en el lugar de los hechos con la investigación, ya que la mayoría de los pasajeros eran indios, chinos o filipinos, dijo en una conferencia de prensa.

Una lista de pasajeros proporcionada por la compañía de autobuses confirmó que había 54 personas a bordo, incluyendo al conductor y otro empleado de la empresa turística, informó la policía en un comunicado.

Varios testigos observaron que el autobús perdió el control, entró en la división de la calzada, luego cruzó al arcén sur y volcó”, dijo la policía estatal en un comunicado de prensa.

El Departamento de Transporte del estado está intentado ayudar a las personas a salir de la autopista interestatal, ya que algunas siguen varadas debido al incidente, indicó O’Callaghan. Los carriles en dirección oeste de la autopista Thruway se han reabierto al tránsito y los carriles en dirección este permanecen cerrados cerca del lugar del accidente, según la policía estatal.

“Es una situación muy inestable. Hay vehículos circulando en sentido contrario en la 90”, dijo, describiendo la zona como “muy transitada”.

El conductor se encuentra “vivo y bien” y colabora con las autoridades, afirmó O’Callaghan. Algunas víctimas fueron trasladadas al Hospital Strong Memorial en Rochester, Nueva York.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, describió el accidente como “trágico” y dijo que los equipos de emergencia están “trabajando para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados” en una publicación en X.

CNN se ha comunicado con las embajadas de EE.UU. en Filipinas, China e India para obtener comentarios.

Nic F. Anderson y Mark Morales de CNN contribuyeron en este reporte.