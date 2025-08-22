Cierran página italiana de Facebook donde hombres compartían imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Una página italiana de Facebook donde miles de hombres publicaban imágenes íntimas de sus parejas, hermanas y mujeres desconocidas –muchas de ellas sin su consentimiento– fue cerrada tras la indignación pública y múltiples denuncias ante la policía.

Desde su lanzamiento en 2019, cientos de miles de fotos de mujeres fueron publicadas en el grupo de Facebook “Mia Moglie” (Mi Esposa) con el propósito de obtener comentarios y propuestas por parte de los casi 32.000 miembros del grupo, en su mayoría hombres.

Las publicaciones iban desde parejas swinger hasta fotos que las mujeres compartían con sus parejas, quienes luego las subían al sitio. Muchas fotos fueron tomadas durante actos sexuales, y la mayoría se publicaron sin el consentimiento de las mujeres retratadas, según la Policía Postal de Italia, responsable de la aplicación de la ley digital.

Más de 2.000 denuncias han sido presentadas a Meta y a las autoridades italianas locales desde que comenzó “Mia Moglie”, según la Policía Postal de Italia, que inició una investigación penal que llevó a Meta a cerrar la página de manera definitiva el 20 de agosto.

“Todos los comentarios se archivarán en nuestro sistema de información”, dijo el miércoles Barbara Strappato, subdirectora de la Policía Postal de Roma, al anunciar el cierre. “Los delitos van desde la difamación hasta la difusión de material íntimo sin consentimiento. Admito que nunca había visto frases tan perturbadoras en un grupo de redes sociales. Nuestra oficina trabajó 24 horas (al día) para bloquear la página. Recibimos más de mil denuncias en solo unas horas. Lo ocurrido es muy grave.”

La última publicación antes de que la página fuera eliminada fue una invitación para unirse al grupo en un nuevo formato, probablemente Telegram, dijo Strappato.

“Acabamos de crear un nuevo grupo privado y seguro”, publicaron los administradores, cuyos nombres no han sido revelados. “Adiós, y que se jo*** los moralistas”.

El cierre de la página del grupo se produjo después de varias denuncias formales al propietario de Facebook, Meta, impulsadas por la activista feminista y autora Carolina Capria. Ella publicó en su página de Instagram que también había presentado una denuncia ante la Policía Postal. “Hay docenas de grupos donde la gente intercambia fotos de mujeres (esposas, novias, hermanas, cuñadas, desconocidas). Ayer visité varios, señalados por ustedes”, publicó, refiriéndose a la respuesta a su publicación original en la que compartió una captura de pantalla del grupo “Mia Moglie” mostrando decenas de miles de miembros y el nombre de la página con tres corazones rojos.

Entre las publicaciones más perturbadoras se encontraban hombres que ofrecían fotos de sus esposas a cambio de dinero, según la policía, incluyendo una que incluía a una mujer por edad, peso, talla de pecho y número de parejas sexuales. Algunos comentarios elogiaban sus pechos, mientras que otros decían que desearían que estuviera usando tanga, según la policía.

“Pon tus manos entre sus muslos y ve si se despierta”, escribió un comentarista, según la información compartida por la policía, aludiendo al hecho de que la víctima estaba dormida cuando se tomó la foto.

Un portavoz de Meta Italia dijo que el sitio había sido eliminado por “violar nuestras políticas contra la explotación sexual de adultos”, en una declaración compartida por la Policía Postal.

“No permitimos contenido que amenace o promueva la violencia sexual, el abuso sexual o la explotación sexual en nuestras plataformas”, decía la declaración de Meta. “Si detectamos contenido que incite o promueva la violación, podemos desactivar los grupos y cuentas que lo publiquen y compartir esta información con las autoridades.”

El caso ha provocado comparaciones con el caso de violación grupal en Francia que involucró a Dominique Pelicot, quien fue condenado a 20 años de prisión el año pasado por drogar, violar e invitar a desconocidos a violar a su entonces esposa, Gisele Pelicot.

En un comentario en línea a CNN, Capria dijo que el ejemplo de “Mia Moglie” subraya que el caso Pelicot no fue una anomalía y advirtió que existen muchos más sitios similares.

“Mia Moglie” no es el primer sitio de explotación sexual eliminado por las autoridades italianas de las redes sociales. Un grupo llamado “Dipreisti”, que cuenta con casi 16.000 miembros, entre ellos personas que buscan favores sexuales a cambio de fotos desnudas de mujeres, ha sido cerrado una docena de veces y ha reaparecido bajo otros nombres en WhatsApp y Telegram, todos vinculados a un sitio de pago en OnlyFans, según informó la Policía Postal.

Debido a que los miembros pueden inscribirse de forma anónima usando seudónimos, es difícil presentar cargos sin la ayuda de los administradores del sitio.

“Dipreisti” antes se llamaba “La Bibbia 5.0” (la Biblia 5.0), “il Vangelo del Pelo” (Evangelio del Pelo) y “Stupro tua Sorella” (Viola a tu Hermana), agregaron los agentes, señalando que desde 2024 ha habido un aumento drástico en los reportes relacionados con grupos pornográficos en Telegram. “Los canales resucitan más rápido que los cierres”, añadió Strappato.

Italia cuenta con una ley de “venganza pornográfica”, aprobada en 2019, que castiga la “difusión ilegal de imágenes sexualmente explícitas” con hasta seis años de prisión. Muchos de estos sitios aparecen en Telegram, que no ha cooperado para combatir este delito, según la policía. “En cuanto a Telegram, hemos notado una falta de cooperación con las fuerzas del orden. Esto se debe a que afirman no retener los datos de sus usuarios, a diferencia de otras plataformas”, dijo Strappato al diario La Repubblica.

“Los ciudadanos pueden denunciar grupos ilícitos a la Policía Postal, pero sin herramientas internas realmente eficaces para eliminar contenidos, los resultados siguen siendo temporales. Hasta que los desarrolladores implementen procedimientos capaces de eliminar canales, bots, espejos y servicios en la nube –y bloquear de inmediato las cuentas que los recrean– cualquier prohibición será solo una medida temporal”.

Una vez que la Policía Postal haya completado su exhaustiva investigación sobre “Mia Moglie”, que incluye contactar a las mujeres que puedan identificar, remitirá el caso a la fiscalía de Roma para determinar qué cargos, si los hay, se presentarán.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.