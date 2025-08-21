Skip to Content
Policía atiende reporte de tiroteo en la Universidad de Villanova y estudiantes reciben orden de resguardarse

By
Published 3:17 PM

Por Cindy VonQuednow, CNN

La policía responde a un reporte de un atacante armado en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, según informó el Departamento de Policía de Radnor Township en su página de Facebook.

Se pide a todos los estudiantes y residentes cercanos que permanezcan en resguardo.

La universidad también publicó en su sitio web que las personas en el campus deben mantenerse alejadas de la Facultad de Derecho Scarpa Hall, trasladarse a un lugar seguro y cerrar o bloquear las puertas.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire
