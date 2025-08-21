Las 5 cosas que debes saber este 21 de agosto: ciudadanía estadounidense, Erin, redadas de ICE y eje La Paz-Teherán

CNN en Español

Las fuerzas de Israel ya están en las afueras de Ciudad de Gaza. Los efectos de Erin se sienten en las costas de EE.UU. Juez rechaza divulgar documentos del jurado investigador sobre Epstein. ¿Llega el fin del eje La Paz-Teherán tras las elecciones en Bolivia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Gobierno de Trump amplió el requisito para que los inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense demuestren “buena conducta moral”. En un memorando, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a sus funcionarios adoptar un enfoque más “holístico” al evaluar si un inmigrante es “digno” de asumir la ciudadanía estadounidense, una medida que abogados de inmigración califican como preocupante porque añade incertidumbre al proceso de naturalización.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este miércoles que se encuentran en las afueras de la Ciudad de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad del Gobierno aprobara un plan para tomar su control. Las fuerzas están convocando a 60.000 reservistas adicionales para la operación que ha generado una creciente condena tanto a nivel internacional como nacional.

El huracán Erin sigue una trayectoria paralela a la costa este de Estados Unidos sin tocar tierra a medida que se desplaza hacia el norte. A su paso, ha dejado corrientes de resaca, marejadas y lluvia en las costas del país.

Pase lo que pase el próximo 19 de octubre, cuando se celebre la segunda vuelta electoral, Bolivia ya no será la misma y los efectos de este cambio podrían sentirse en lugares tan remotos como la República Islámica de Irán, con quien el país tiene una estrecha relación de la que poco se sabe en profundidad.

Un juez federal declaró que no revelará las transcripciones del jurado investigador ni las pruebas de la investigación sobre Jeffrey Epstein, rechazando así la solicitud del Departamento de Justicia de hacerlas públicas.

¿Cuál es la mejor película de Quentin Tarantino, según el mismo Quentin Tarantino?

A. “Pulp Fiction”

B. “Kill Bill”

C. “Inglourious Basterds”

D. “Reservoir Dogs”

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Un antiguo templo podría revelar secretos de una sociedad perdida en lo que hoy es Bolivia

Los arqueólogos afirman haber descubierto las ruinas de lo que creen que son los límites de un antiguo templo perteneciente a la misteriosa sociedad andina de Tiwanaku que desapareció alrededor del año 1000 d.C.

En lo que podría ser su primer viaje internacional, el papa León XIV planea visitar Líbano a fin de año

El cardenal Becharai Rai, líder de la Iglesia católica maronita del Líbano, declaró al canal de noticias Al-Arabiya que el papa León XIV visitaría el país “en diciembre” y que los preparativos ya están en marcha.

Por qué Europa se rebela contra el turismo masivo

El turismo masivo en Europa se vio venir: aerolíneas de bajo costo que se expandían rápidamente junto con el aumento de los alquileres temporales, creando una nueva y vasta capacidad turística, bajando los precios e inaugurando una nueva era de viajes económicos a gran escala. Ahora, los residentes protestan.

12,3 %

El miedo a las redadas de ICE ha impactado en la economía de California, que registra una caída laboral en el sector privado comparable a la de la Gran Recesión o la pandemia. Esto afecta especialmente a inmigrantes: de mayo a julio, disminuyó un 12,3 % la cantidad de trabajadores no ciudadanos del sector, según un estudio.

“Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios: Venezuela, hoy más que nunca, tiene con qué”

—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su mensaje desafiante frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, y aseguró que su país tiene la capacidad defensiva para evitar una confrontación.

Científicos usan drones para marcar ballenas de forma no invasiva en el océano

Un equipo de investigadores desarrolló un innovador método que se vale de drones para etiquetar ballenas sin necesidad de acercar embarcaciones. Más rápida, más barata y menos invasiva, esta iniciativa liderada por Project CETI promete cambiar la forma en que entendemos —y protegemos— la vida marina.

🧠 La respuesta del quiz es: C. “Inglourious Basterds” de 2009 es la mejor obra de su trayectoria, reveló Tarantino durante una entrevista en un podcast publicado la semana pasada. Su película favorita, sin embargo, asegura que es “Once Upon a Time… in Hollywood”.

