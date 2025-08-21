Katie Holmes, James Van Der Beek y el elenco de “Dawson’s Creek” se reunirán para una lectura de guion benéfica

Por Dan Heching, CNN

No querías esperar, y ahora ya no tendrás que hacerlo.

El elenco de “Dawson’s Creek” –James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson– se reunirá para una lectura en vivo del guion del episodio piloto el próximo mes en Broadway, en la ciudad de Nueva York, en apoyo a F Cancer y Van Der Beek.

Van Der Beek, quien reveló haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal el pasado noviembre, compartió el miércoles en Instagram una foto de los cuatro miembros principales del elenco, acompañada de la letra inicial de la canción “I Don’t Want to Wait” de Paula Cole, que fue el tema principal de la serie. La publicación incluyó la cita: “Si realmente estamos destinados a estar juntos, encontraremos la manera de volver el uno al otro”.

El evento, titulado “Dawson’s Creek Class Reunion”, se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Teatro Richard Rodgers. Además del elenco principal, Mary Beth Peil, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Phillips también participarán en la lectura.

Van Der Beek dijo en noviembre que estaba luchando contra un cáncer en fase 3, el cual había estado enfrentando en privado hasta que un tabloide anunció que publicaría una historia al respecto. Más tarde, habló extensamente sobre su experiencia en la revista People.

“Dawson’s Creek” se estrenó en la cadena WB en 1998 y seguía a un grupo de adolescentes en la ficticia Capeside, Massachusetts, mientras navegaban la amistad, el amor y sus aspiraciones dentro y fuera de la escuela, liderados por el personaje cinéfilo interpretado por Van Der Beek. La serie prácticamente lanzó las carreras de los cuatro protagonistas principales.

La nominada al Tony Williams y el creador de “Dawson’s Creek”, Kevin Williamson, están entre los productores de la lectura en vivo.

F Cancer es una organización sin fines de lucro que promueve la equidad en la salud mediante la detección temprana y la prevención del cáncer, y proporciona recursos para navegar, gestionar y sobrellevar la enfermedad, según su sitio web.

