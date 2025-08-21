El huracán Erin se aleja de la costa este de EE.UU., pero sigue siendo una amenaza para la zona

Por Mary Gilbert, CNN

Erin comienza a alejarse de Estados Unidos, pero no hay que sentirse aliviado todavía: el enorme huracán sigue agitando el océano Atlántico, y mantiene condiciones peligrosas a lo largo de más de 1.600 kilómetros de la costa este.

El huracán Erin ha causado importantes perturbaciones en las comunidades costeras esta semana, especialmente en los Outer Banks de Carolina del Norte, incluso sin haber tocado tierra. Ha generado corrientes de resaca potencialmente mortales y oleaje fuerte durante días, y podría seguir empujando el océano hacia las costas al menos hasta el viernes.

El huracán alcanzó su punto más cercano a suelo estadounidense el miércoles por la noche, al bordear los Outer Banks a tan solo 320 kilómetros. Provocó graves inundaciones costeras que erosionaron las playas y cerraron partes de la carretera que une las islas de barrera.

El giro de Erin hacia el noreste, alejándose de Estados Unidos, comenzó la madrugada de este jueves y se prevé que pronto acelere y deje la costa.

Esto es lo que se puede esperar de Erin y su impacto.

Erin es un huracán de categoría 2 y se desplaza hacia el norte noreste, alejándose de la costa este. Este jueves, sin embargo, seguía en términos generales avanzando paralelo a ella.

Sus vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzaron casi 922 kilómetros de punta a punta este jueves por la mañana, lo que convierte a Erin en un sistema más grande que el 90 % de los sistemas tropicales que han recorrido la misma zona del Atlántico con una fuerza similar, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Numerosas alertas marinas del Servicio Meteorológico Nacional se extienden desde Florida hasta Maine este jueves, mientras el enorme alcance de Erin agita el mar.

Las alertas de tormenta tropical siguen vigentes para partes de Carolina del Norte, Virginia y Maryland. Erin generó ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical de entre 64 y 80 km/h en gran parte de los Outer Banks, la madrugada de este jueves, y unas ráfagas de 72 km/h en la costa de Virginia y Maryland.

Las amenazas de inundaciones no han terminado en los Outer Banks. Algunas de las peores inundaciones costeras de la zona no llegarán hasta la noche de este jueves, con la pleamar, según el Servicio Meteorológico Nacional en Morehead City, Carolina del Norte.

A medida que Erin avanza hacia el norte durante el día, el huracán incrementará el riesgo de inundaciones costeras en otras partes del Atlántico medio, así como en el noreste, al elevar los niveles de agua más de lo debido, especialmente durante la pleamar. Partes del extremo sur de Nueva Jersey y el sur de Delaware, por ejemplo, podrían experimentar importantes inundaciones costeras, según el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, Nueva Jersey.

El riesgo de corrientes de resaca también se mantiene hasta el viernes por la mañana en la mayor parte de la costa este. Es probable que persista un riesgo elevado al menos durante el fin de semana.

Más de 70 personas fueron rescatadas de las corrientes de resaca en Carolina del Norte esta semana, antes del paso más cercano de Erin. “Algunas de estas corrientes de resaca están sacando de seis a ocho personas a la vez”, declaró a CNN Sam Proffitt, director de rescate oceánico de Wrightsville Beach, quien describió las condiciones como “muy fuertes” y “peligrosas”. Proffitt señaló que el volumen de agua que se mueve y se canaliza es tan intenso que “realmente no importa lo buen nadador que seas”.

Muchas playas populares de la costa este, incluyendo Carolina del Norte, Maryland, Virginia, Delaware, Nueva York y Nueva Jersey, han restringido la natación esta semana como resultado.

Erin perderá fuerza a medida que se dirige al Atlántico norte y entra en condiciones atmosféricas más hostiles este fin de semana, y podría convertirse en tormenta tropical para el domingo, muy diferente del violento huracán de categoría 5 que fue durante un tiempo el fin de semana pasado.

Carolina del Norte permanece en estado de emergencia después de que Erin provocara grandes olas que impactaron la costa, afectando viviendas y negocios costeros, y provocara importantes inundaciones costeras en sus Outer Banks el miércoles.

Se ordenaron evacuaciones antes del huracán en partes de los Outer Banks, incluyendo las islas Hatteras y Ocracoke. El sistema de transbordadores de Carolina del Norte evacuó a más de 2.200 personas y 1.100 vehículos de la isla Ocracoke solo el miércoles.

Las autoridades habían advertido a principios de semana que la carretera 12 de la región —el estrecho y pintoresco tramo que conecta las islas de barrera— podría quedar completamente inaccesible. Tenían razón.

La carretera 12 estuvo cerrada este jueves por la mañana después de que arena, agua y escombros cubrieran varios tramos durante la noche. La fuerza del océano azotado por el huracán rompió y aplanó las dunas de arena diseñadas para proteger la carretera en partes de Hatteras y Ocracoke, según el Departamento de Transporte de Carolina del Norte.

Los equipos están trabajando para despejar la vía, pero el Departamento de Transporte no tenía una estimación –este jueves por la mañana– sobre cuándo se reabriría.

Alisha Ebrahimji, Amanda Musa, Rebekah Riess, Michael Yoshida, Jordan D. Brown y Sara Smart de CNN contribuyeron a este informe.