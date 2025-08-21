Ataque a helicóptero de la Policía de Colombia deja al menos 8 muertos y 8 heridos en Antioquia, según Petro

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue atacado este jueves en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, que hasta el momento ha dejado ocho muertos y varios heridos, según el presidente Gustavo Petro.

Aún no está claro quién está detrás del ataque. Petro atribuyó el ataque al Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) de la disidencia de las FARC.

“Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”, escribió Petro en su cuenta de X.

En otro tuit más temprano lo atribuyó al Clan del Golfo y señaló que ocurrió tras la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en la región del Urabá, en Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el helicóptero apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos cuando fue atacado supuestamente por un dron. Según Rendón, dos uniformados resultaron heridos, y se activó la red hospitalaria para su atención.

Rendón advirtió que en la zona operan tanto el Clan del Golfo como disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Noticia en desarrollo…