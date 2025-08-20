Detienen a 13 personas presuntamente relacionadas con homicidio de colaboradores de la jefa de Gobierno de Ciudad de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Autoridades mexicanas detuvieron la madrugada de este miércoles a 13 personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó la propia funcionaria en un mensaje a medios.

Brugada dijo que, del total de detenidos, se considera que tres tuvieron una participación directa en el ataque contra Guzmán y Muñoz —ocurrido en mayo—, mientras que los demás son señalados por presuntamente haber participado en la preparación logística del atentado.

CNN busca saber si las personas detenidas ya cuentan con representación legal.

Brugada también dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la ciudad darán una conferencia esta tarde para presentar más información sobre el caso, en el que las investigaciones continúan.

Guzmán y Muñoz fueron atacados con arma de fuego la mañana del 20 de mayo cuando se encontraban en un vehículo en Calzada de Tlalpan, una de las principales avenidas de la capital mexicana.

Guzmán era secretaria particular de la jefa de Gobierno y Muñoz, uno de sus principales asesores.

