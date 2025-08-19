Todos los famosos que se han subido al escenario en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

No fue St. Barts, Mustique, Fiji o las Maldivas. La isla que fue un imán para ricos y famosos este verano de 2025 fue Puerto Rico. La razón: la residencia del cantante Bad Bunny en la isla, una serie de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico con capacidad para 18.500 personas y que ya estaban totalmente agotados el 11 de julio, fecha del primer show.

La imposibilidad de conseguir boletos ha hecho de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico uno de los “hot tickets” del verano y, si se quiere, un símbolo de estatus.

En la isla se ha desatado la “Bad Bunny manía”, con, según se reporta, mercancías del artista agotadas en los comercios y con restaurantes que han creado menús temáticos del cantante.

Celebridades como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y el director Darren Aronofsky (“Black Swan”) han compartido en redes sociales su asistencia a los shows de la estrella puertorriqueña.

La cuenta de TikTok de Yahoo Sports publicó un breve video de la estrella del baloncesto LeBron James en el escenario mientras bailaba y grababa un video con su teléfono móvil el 11 de julio. James vestía una camisa oscura con estampado y un sombrero tipo pescador naranja.

Los primeros nueve conciertos de la residencia fueron presentados solo para residentes de Puerto Rico, mientras que el resto de los shows están abiertos a público de todo el mundo.

El foco de los conciertos, así como del disco más reciente del artista, “Debí Tirar Más Fotos”, está en la cultura puertorriqueña.

Cuentas de fans de Bad Bunny mostraron fotografías de la estrella del trap latino posando junto con la pareja formada por los actores español Penélope Cruz y Javier Bardem. La actriz ganadora del premio Oscar en 2009 por “Vicky Cristina Barcelona” compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que se le ve también en tarima junto con Bardem cantando una canción, acompañada del mensaje: “Gracias Benitoooooooo. ¡Impresionante!” en alusión al nombre real de Bad Bunny: Benito Antonio Martínez Ocasio.

Y desde el mismo escenario, Cruz también publicó un video del mismo show en el que se la ve escuchando cantar al rapero Residente. La presencia de las estrellas de cine no pasó desapercibida para muchos fans que grabaron y compartieron videos de Cruz y Bardem en el escenario.

Otra celebridad cuya presencia en los shows de Puerto Rico se volvió viral es la del actor Austin Butler, nominado al premio Oscar en 2023 por “Elvis”, quien incluso fue preguntado por el presentador Jimmy Fallon en el programa televisivo “The Tonight Show” sobre su curiosa forma de bailar en el escenario, con los brazos cruzados y solo moviendo las caderas. En el video, se ve a Butler acompañado por el director Darren Aronofsky, quien dirigió a Butler y a Bad Bunny en la película “Caught Stealing”, prevista para estrenarse este 29 de agosto en los cines de Estados Unidos, según Internet Movie Database.

Jon Hamm (“Mad Men”, “Top Gun: Maverick”) también fue otra de las estrellas de Hollywood que fue reconocida en el escenario del Coliseo de Puerto Rico durante la residencia de Bad Bunny.

Las actrices Isabela Merced (“Superman”, “The Last of Us”), Dafne Keen (“Logan”, “Deadpool & Wolverine”) y la influencer Amanda Díaz viajaron juntas a Puerto Rico y estuvieron presentes en el escenario durante uno de los conciertos de Bad Bunny, de los que varias cuentas de Instagram divulgaron videos e imágenes de estas celebridades bailando en la tarima el 16 de agosto.

