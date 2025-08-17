UFC 319: Khamzat Chimaev arrolló a Dricus du Plessis y ganó el título de peso mediano

Por Jamie Barton

Khamzat Chimaev finalmente cumplió su promesa inicial el sábado por la noche, dominando por completo a Dricus du Plessis para alzarse con el campeonato de peso mediano de la UFC, en el UFC 319.

Chimaev ganó por decisión unánime tras haber dominado por completo el combate, conectando 529 golpes, un récord de la UFC, a su oponente sudafricano.

Du Plessis, quien defendía su cinturón por tercera vez, no pudo responder a los agarres de Chimaev y se encontró en la lona en el primer minuto de la pelea. Sobrevivió en ese momento, pero fue derribado de nuevo en cada uno de los asaltos siguientes.

Chimaev fue particularmente dominante en el tercer asalto, conectando 156 golpes, más del triple de los que du Plessis logró en toda la pelea.

A pesar de tener 21 minutos y 40 segundos de tiempo de control (el segundo mayor en una pelea de UFC detrás de los 22 minutos y 18 segundos que Sean Sherk logró contra Hermes França, en 2007), Chimaev no pudo acabar con su oponente.

Pero, incluso con una remontada tardía de du Plessis, los tres jueces dieron la victoria a Chimaev por 50 a 44.

“Nunca planifico el juego”, dijo Chimaev después. “Simplemente llegué, hice lo que hago en el gimnasio. Ese tipo es fuerte, no pude terminarlo, lo respeto, es el único campeón que me nombró. Tiene un corazón de verdad, es un león de verdad, es un león africano de verdad”.

Considerado un futuro campeón desde su debut en la UFC en 2020, esta victoria representa la más importante de la carrera de Chimaev.

El peleador checheno tiene un récord de 15-0-0, pero debido a lesiones y enfermedades, solo peleó dos veces en 2023 y 2024.

Chimaev también tuvo dificultades para obtener una visa para Estados Unidos durante ese tiempo, pero a principios de agosto, el boxeador, de 31 años, agradeció al presidente Donald Trump por haberlo ayudado a conseguir la visa que le permitió participar en la cartelera del sábado, su primera pelea en suelo estadounidense en casi tres años.

En los últimos años, Chimaev ha enfrentado críticas debido a sus vínculos con el conocido líder checheno, Ramzan Kadyrov. Ambos posaron juntos para fotos y Kadyrov asistió a la boda de Chimaev en 2022.

La velada tuvo 13 peleas en total, y algunos de los resultados más destacados fueron los siguientes:

Lerone Murphy venció a Aaron Pico

El británico rompió los pronósticos y, tras un comienzo algo dubitativo, conectó un codazo giratorio a los 3:21 del primer round para noquear a Pico y reclamar la victoria. Es su noveno triunfo consecutivo y todo está dado para que sea el retador al título de peso pluma.

Carlos Prates derrotó a Geoff Neal

Lo prometió y lo cumplió: le tomó un solo round a Prates sellar su triunfo por nocaut. El brasileño fue de menos a más en ese primer asalto. Comenzó lento, pero para mitad del asalto ya había agarrado ritmo y alcance, y sentenció la historia con un codazo giratorio hacia un lado de la cabeza de Neal cuando comenzaba a sonar la bocina.

Michael Page venció a Jared Cannonier

Fue una de las grandes peleas de la noche, por lo cambiante que fue el desarrollo de la misma. Page dominó a placer en el primer y segundo rounds, derribando a su oponente en varias oportunidades, pero el último asalto lo sufrió de principio a fin, ante un Cannonier que lo tiró y lo controló en busca de un triunfo que no le llegó. Los tres jueces vieron ganador a Page por 29-28.

Tim Elliot derrotó a Kai Asakura

En su primera pelea desde diciembre de 2023, el veterano luchador estadounidense hizo sentir su rigor. El japonés comenzó bien el primer asalto, pero Elliot lo mandó a la lona. El segundo round fue todo del estadounidense, que terminó sellando el triunfo por sumisión a los 4:39.

