Los vuelos de Air Canada seguirán suspendidos mientras los asistentes de vuelo continúan en huelga

Más de 10.000 asistentes de vuelo de Air Canada continuarán en huelga a pesar de las órdenes de regreso al trabajo emitidas por el Gobierno de Canadá, informó el domingo la sección de Air Canada del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés).

“En este momento, ¡usted sigue en huelga y bloqueado! Recuerda que mientras estemos bloqueados no hay obligación de estar en contacto con el empleador, ni responsabilidad de revisar Globe o su correo electrónico de trabajo, ni de contactarlos para reasignación o tareas de reserva”, escribió el sindicato en una actualización del comité.

La decisión de continuar en huelga desafía la decisión de la ministra de Empleo de Canadá de intervenir utilizando la Sección 107 del Código Laboral de Canadá. El sábado, la ministra de Empleo Patty Hajdu instruyó a la Junta Canadiense de Relaciones Industriales (CIRB, por sus siglas en inglés) a ordenar a Air Canada y a sus empleados “reanudar y continuar sus operaciones y deberes para asegurar la paz industrial y proteger los intereses de Canadá, los canadienses y la economía”.

El sábado se ordenó a los asistentes de vuelo “reanudar sus funciones” antes de las 2 p.m. ET del domingo, según un comunicado de la sección de Air Canada del CUPE. El sindicato dijo que invitó a Air Canada a regresar a la mesa de negociaciones, “en lugar de depender del gobierno federal para que haga el trabajo sucio por ellos cuando la negociación se pone un poco difícil”.

Air Canada había solicitado el martes que el gobierno interviniera utilizando esta disposición, que permite a la ministra ordenar a un árbitro intervenir en la disputa, indicó el CUPE el viernes en un comunicado.

Air Canada dijo en un comunicado que ha cancelado 240 vuelos programados para la tarde del domingo porque el CUPE “ordenó ilegalmente a sus miembros asistentes de vuelo” que desafiaran la orden de regreso al trabajo.

Air Canada señaló que notificará a los clientes cuyos vuelos sean cancelados y aconsejó a los pasajeros no acudir al aeropuerto a menos que tengan vuelos confirmados con otras aerolíneas. Air Canada indicó que los vuelos se reanudarán la noche del lunes.

Los miembros de la sección de Air Canada del CUPE votaron un 99,7 % a favor de la huelga la semana pasada y abandonaron sus puestos alrededor de la 1 a.m. ET del sábado. Los trabajadores buscan aumentos salariales y compensación pagada por el trabajo realizado cuando los aviones están en tierra.

Wesley Lesosky, presidente de la sección de Air Canada del CUPE, dijo el sábado que el gobierno canadiense estaba “violando nuestros derechos constitucionales de tomar medidas laborales y dándole a Air Canada exactamente lo que quiere: horas y horas de trabajo no remunerado de asistentes de vuelo mal pagados, mientras la empresa obtiene ganancias altísimas y una compensación ejecutiva extraordinaria”.

Air Canada ha dicho que ofreció un aumento del 38 % en la compensación total durante cuatro años y un aumento por hora del 12 % al 16 % en el primer año.

Hajdu negó que el gobierno canadiense sea antisindical, y agregó que estaba claro que Air Canada y los trabajadores sindicalizados estaban “en un punto muerto” y “necesitan ayuda para arbitrar los puntos finales”.

Air Canada y el Ministerio de Trabajo de Canadá no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

