Gráfico de resultados de las elecciones presidenciales de Bolivia 2025: así quedaron los porcentajes

Published 8:26 PM

Por CNN en Español

Los bolivianos sufragaron este domingo 17 de agosto de 2025 en primera vuelta.

La norma indica que si ningún candidato obtiene el 50% más un voto o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 19 de octubre. En esta, competirán los dos aspirantes más votados en la primera ronda.

