Estados Unidos suspende visas de visitante para personas de Gaza

Por Alison Main y Jennifer Hansler, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este domingo que el Departamento de Estado suspendió las visas de visitante para los habitantes de Gaza porque recibió “evidencia” de que algunas organizaciones que facilitaban estas visas hacia Estados Unidos “tienen fuertes vínculos con grupos terroristas como Hamas”, sin proporcionar más detalles.

El Departamento de Estado anunció este sábado en una publicación en X que suspendería todas las visas de visitante para personas provenientes de Gaza mientras revisa el proceso que les permite entrar temporalmente a Estados Unidos por razones médicas y humanitarias.

Rubio declaró en el programa “Face the Nation” de CBS este domingo que se había presentado “evidencia” al Gobierno de Trump por parte de “numerosas oficinas del Congreso”, y que el departamento había recibido “comunicaciones de múltiples oficinas del Congreso haciendo preguntas al respecto”.

No dio detalles sobre la evidencia ni sobre qué oficinas la presentaron. Laura Loomer, una aliada de extrema derecha de Trump, se atribuyó el mérito de la suspensión de las visas luego de afirmar que las familias que llegaban desde Gaza “representan una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

Loomer criticó específicamente a HEAL Palestine, una organización sin fines de lucro estadounidense dedicada a brindar ayuda crítica a familias palestinas, incluyendo traer a niños con heridas graves, traumas psicológicos y desnutrición para recibir atención médica en Estados Unidos. La organización afirma haber evacuado a 63 niños heridos y un total de 148 personas.

La organización, que devuelve a los palestinos al Medio Oriente luego de ser atendidos en hospitales estadounidenses, criticó la decisión del Gobierno de Trump de suspender las visas de visitante. En en un comunicado este domingo dijo: “este es un programa de tratamiento médico, no un programa de reasentamiento de refugiados”.

Hasta mayo, Estados Unidos ha emitido casi 4.000 visas a personas con pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino que les permiten recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Esa cifra también incluye a palestinos que viven fuera de Gaza, como en la Ribera Occidental.

Rubio dijo este domingo que, si bien se había emitido un “pequeño número” de visas para niños, “estos vienen acompañados de adultos, obviamente, y vamos a suspender este programa y reevaluar cómo se están evaluando esas visas”.

“No vamos a asociarnos con grupos que tengan vínculos o simpatías hacia Hamas”, agregó, sin nombrar a ningún grupo específico ni ofrecer más información para respaldar las preocupaciones del Gobierno.

CNN contactó al Departamento de Estado para obtener más información sobre la evidencia mencionada por Rubio.

El presidente de EE.UU. Donald Trump reconoció el mes pasado que hay “hambre real” en Gaza, marcando una ruptura con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien Trump ha mostrado una creciente frustración.

“Yo lo veo, y no puedes fingir eso. Así que vamos a involucrarnos aún más”, dijo Trump a los periodistas sobre la crisis humanitaria.

