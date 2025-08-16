Ministra de Empleo canadiense interviene en la huelga de Air Canada y ordena a auxiliares de vuelo que regresen al trabajo

Por Auzinea Bacon, CNN

Más de 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada que se declararon en huelga en la madrugada de este sábado recibirán la orden de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por sus siglas en inglés) de regresar al trabajo, según anunció la ministra de Empleo canadiense, Patty Hajdu.

El anuncio se produce después de que Air Canada, la aerolínea más grande del país, suspendiera todas sus operaciones debido a la huelga.

En una conferencia de prensa en Ottawa, Hajdu indicó que ordenó a la CIRB que exigiera a Air Canada y a sus empleados que “reanuden y continúen sus operaciones y funciones para garantizar la paz laboral y proteger los intereses de Canadá, los canadienses y la economía”.

El Gobierno intervino a través del Artículo 107 del Código Laboral de Canadá, que permite a la ministra designar a un árbitro para que intervenga en la disputa.

Los auxiliares de vuelo de la aerolínea acordaron por abrumadora mayoría el paro laboral general, con un 99,7 % a favor de la huelga, y abandonaron sus puestos alrededor de la 1:00 a.m. (hora del este) de este sábado. El componente Air Canada del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos ha presionado por aumentos de salarios y pagos por el trabajo realizado cuando los aviones están en tierra.

