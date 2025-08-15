La Premier League arranca la temporada con un emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota

Por David Close, CNN

La tan esperada nueva temporada de la Premier League comenzó en Anfield este viernes, con algunos aficionados aún secándose las lágrimas en un día soleado. Las emociones fueron evidentes antes del partido inaugural entre Liverpool y Bournemouth, mientras los seguidores rendían homenaje al fallecido delantero de los “Reds”, Diogo Jota, quien murió trágicamente junto a su hermano André Silva en un accidente automovilístico a principios de este verano.

Pancartas, carteles, globos y bufandas con el nombre de Jota, su rostro y el número 20 de su camiseta se alzaron cuando la multitud entonó el himno del Liverpool, “You’ll Never Walk Alone”.

La transmisión mostró a algunos aficionados con lágrimas mientras cantaban la tradicional canción. Mohamed Salah, la estrella del club, miró hacia arriba mientras el himno resonaba en el estadio.

El narrador pidió un minuto de silencio en memoria de “nuestro eterno 20” y su hermano, fallecidos el 3 de julio. Los jugadores del Liverpool se alinearon con los brazos sobre los hombros de sus compañeros, mientras los aficionados desplegaban un mosaico en las gradas con las leyendas “DJ 20” y “AS 30”, en verde, rojo y blanco, los colores de la bandera de Portugal.

Una foto en blanco y negro de los hermanos apareció en las pantallas mientras algunos jugadores inclinaban la cabeza durante el homenaje.

El partido inició con entusiasmo en las gradas. En el minuto 20, en honor al dorsal de Jota, los aficionados se pusieron de pie, aplaudieron al unísono y corearon en homenaje a su querido delantero.

Jugadores y entrenadores de ambos equipos portaron brazaletes negros.

Los aficionados del Liverpool también homenajearon a Jota en el partido anual de la Community Shield el fin de semana pasado.

En cuanto al partido, los actuales campeones de la Premier League demostraron su calidad pese a una plantilla renovada.

Liverpool parte como favorito para revalidar el título tras reforzar el equipo con varios fichajes destacados, incluidos tres provenientes de la Bundesliga: Florian Wirtz y Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen y Hugo Ekitike del Eintracht Frankfurt. El nuevo defensor Milos Kerkez también fue titular y enfrentó a su exequipo este viernes.

Ekitike recordará este día para siempre tras marcar en su debut en Anfield. En el minuto 37, el delantero superó a la defensa del Bournemouth y anotó, dando ventaja de 1-0 al local. El francés formó el número 20 con los dedos, en honor al dorsal de Jota.

El club dirigido por Arne Slot ganó el título en su primera temporada al mando el año pasado y buscará guiar a los “Reds” a su primer bicampeonato en más de 40 años.

