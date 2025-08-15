El Dow Jones abre en territorio récord, en medio del entusiasmo de Wall Street por una posible bajada de las tasas de interés

Por John Towfighi, CNN

El Dow Jones se encamina este viernes a registrar un máximo histórico del año, lo que refleja el optimismo sostenido en Wall Street a pesar de los signos de turbulencias subyacentes en la economía.

Las acciones estadounidenses abrieron mixtas el viernes por la mañana. El Dow Jones subió 268 puntos, o un 0,6 %. El S&P 500 subió un 0,1 %. Mientras tanto, el Nasdaq Composite cayó un 0,05 %.

El Dow abrió en territorio récord, superando su anterior máximo intradiario establecido el 4 de diciembre. El índice necesita terminar el día con una ganancia de 103 puntos, o un 0,23 %, para cerrar oficialmente en un máximo histórico.

El Dow subió después de que las acciones de UnitedHealth, un componente importante del Dow, subieran un 10 %. Berkshire Hathaway reveló el jueves por la tarde su participación en el gigante de la salud, lo que hizo que sus acciones subieran tras el cierre de la sesión. Las acciones de UnitedHealth han bajado un 41 % este año.

Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han registrado 18 y 19 máximos históricos este año, respectivamente, el Dow sigue persiguiendo su primer récord de cierre desde el 4 de diciembre. Las esperanzas de una bajada de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes han impulsado las acciones en las últimas semanas.

Ha sido un repunte notable para el Dow, que ha subido aproximadamente un 20 % desde que tocara fondo a principios de abril.

En las últimas semanas, el Dow ha coqueteado con cerrar en máximos históricos, en momentos en que los inversores han intentado pasar por alto las preocupaciones sobre los aranceles del presidente Donald Trump, a pesar de los indicios de que la política comercial está impulsando ciertos precios.

El mercado se ha visto impulsado por una sólida temporada de resultados empresariales y el entusiasmo inquebrantable de los inversores por la inteligencia artificial.

Las acciones se dispararon a principios de esta semana después de que los datos del índice de precios al consumo (IPC) de julio mostraran que la inflación anual general subió en línea con las expectativas, lo que calmó los nervios de Wall Street y reforzó los argumentos de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre.

El Dow subió 947 puntos, o un 2,15 %, entre el martes y el miércoles. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos consecutivos.

“Para los inversores, el temor era que una cifra aún más alta eliminara por completo la perspectiva de una bajada de tasas en septiembre, especialmente si el impacto de los aranceles se hacía más evidente”, señalaron los analistas de Deutsche Bank en una nota el martes. “Por lo tanto, el hecho de que el IPC se ajustara en líneas generales a las expectativas fue recibido con alivio”.

Sin embargo, el repunte del mercado bursátil se detuvo el jueves después de que los datos del índice de precios al productor (IPP) de julio mostraran que la inflación mayorista aumentó a su ritmo mensual más rápido en tres años.

El aumento más rápido de lo esperado de los precios al productor empañó las esperanzas de certeza sobre los recortes de la Fed en septiembre y provocó una caída de las acciones. Pero los inversores se sacudieron las preocupaciones por la tarde y las acciones cerraron sin cambios.

Según la herramienta CME FedWatch, el miércoles los operadores habían comenzado a dar por hecho un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre. El jueves, los operadores rebajaron esas expectativas y comenzaron a valorar en un 7 % la posibilidad de que la Fed mantuviera los tipos sin cambios.

“El IPP del jueves fue mucho más fuerte de lo esperado y sugiere que los aranceles están provocando inflación, lo que añade mucha complejidad a los posibles planes de recorte de tasas de la Reserva Federal para este otoño”, afirmó Clark Geranen, estratega jefe de mercado de CalBay Investments, en un comentario enviado por correo electrónico.

Aunque la incertidumbre se cierne sobre la economía, los inversores bursátiles se muestran por ahora entusiasmados con los sólidos resultados empresariales y la perspectiva de un posible ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los recortes de las tasas de interés de referencia por parte de la Reserva Federal suelen considerarse un impulso para que las acciones suban. Un recorte de tasas puede reducir el rendimiento de los bonos, lo que hace que los activos de mayor rendimiento, como las acciones, resulten más atractivos para los inversores. También puede reducir las tasas de ahorro, lo que fomenta el gasto y la inversión.

Mientras tanto, la volatilidad del mercado se ha disipado. El indicador del miedo de Wall Street, el índice de volatilidad del CBOE, ha alcanzado esta semana su nivel más bajo del año.

«”Acabamos de superar la temporada de resultados con buenos beneficios, una Reserva Federal a punto de embarcarse en un ciclo de recortes y un Trump que está haciendo cosas disruptivas a nivel micro, pero no a nivel macro”, dijo Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments.

“No vemos muchos obstáculos importantes”, afirmó Ladner.

Ha sido un año turbulento para el mercado bursátil estadounidense.

A principios de abril, el Dow Jones había caído un 16 % desde su máximo anterior alcanzado en diciembre. El índice de valores blue chip estaba en camino de registrar su peor caída en abril desde 1932, antes de que Trump suspendiera temporalmente sus aranceles iniciales del “Día de la Liberación”, lo que sacó rápidamente a las acciones de su caída.

El S&P y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el 27 de junio y desde entonces han seguido subiendo hasta alcanzar nuevos récords.

El Dow ha tenido un recorrido más largo. El índice cerró el 23 de julio a solo cuatro puntos de su máximo histórico, y el día siguiente retrocedió.

El Dow ha estado lastrado anteriormente por UnitedHealth, Salesforce, Merck y Apple, que han caído aproximadamente un 41 %, un 30 %, un 16 % y un 7 %, respectivamente, en lo que va de año.

La subida de las acciones de UnitedHealth el viernes contribuyó a que el Dow avanzara hacia un máximo histórico.

Por su parte, las empresas con mejor rendimiento del Dow han sido Nvidia, Boeing, Goldman Sachs y Microsoft, que han subido un 35 %, un 32 %, un 30 % y un 24 %, respectivamente, en lo que va de año.

Nvidia se incorporó al índice en noviembre, en sustitución de Intel.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.