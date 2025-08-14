Bondi ordena a Washington finalizar las políticas de ciudad santuario y nombra al jefe de la DEA como comisionado de policía

Por Hannah Rabinowitz, CNN

La secretaria de Justicia Pam Bondi ordenó este jueves por la noche a la alcaldesa de Washington y al departamento de policía local que pusieran fin a las políticas de ciudad santuario de la capital y formalizó el control del Gobierno federal sobre la policía de Washington.

En una orden, Bondi declaró que Terry Cole, jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en Inglés), ahora opera como “comisionado de policía de emergencia” del distrito, lo que le otorga control total sobre el departamento de policía durante la toma de control federal.

Bondi ordenó además al Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD, por sus siglas en Inglés) que abandonara una directiva que la jefa Pamela Smith firmó ese mismo día, la cual otorgaba a los agentes una capacidad limitada para compartir información con los funcionarios federales de inmigración. Además, la orden estipulaba que los líderes del MPD “deben recibir la aprobación del comisionado Cole antes de emitir nuevas directivas”.

Los funcionarios federales creían que la directiva anterior tenía como objetivo reforzar el tipo de políticas de ciudades santuario que el Departamento de Justicia se ha comprometido a poner fin, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Además de ordenar que se revoque la directiva, Bondi instruyó a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que elimine dos políticas policiales adicionales destinadas a proteger a los indocumentados, incluida una que impide que el MPD arreste a un individuo únicamente por órdenes judiciales federales de inmigración.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara a principios de esta semana una emergencia criminal y federalizara la policía de Washington, nombrando a Cole, el jefe de la DEA, como comisionado federal interino del MPD.

Bowser respondió rápidamente a la orden de Bondi en las redes sociales y escribió: “No existe ningún estatuto que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal”.

Bowser también compartió una carta a Smith del Fiscal General de Washington, Brian Schwalb, quien escribió: “En mi opinión, la orden de Bondi es ilegal y que usted no está legalmente obligado a cumplirla”.

CNN se ha comunicado con la MPD para solicitar comentarios.

La acción de Bondi deja en claro que la toma de control de la policía federal en Washington irá de la mano con los objetivos de aplicación de la línea dura de la inmigración de la administración Trump, utilizando el control sobre la aplicación de la ley en el distrito como una forma de poner fin a las leyes de la ciudad que protegen a los inmigrantes indocumentados.

“Washington no seguirá siendo una ciudad santuario que proteja activamente a extranjeros delincuentes”, dijo Bondi en una entrevista con Fox News este jueves. “Eso no sucederá”.

Christina Henderson, miembro del Concejo Municipal de Washington, respondió a la orden en las redes sociales el jueves, escribiendo: “Respetuosamente, la secretaria de Justicia no tiene la autoridad para revocar leyes”.

Más temprano este jueves, Smith firmó una decreto que permite a los agentes de policía de Washington compartir información sobre personas que no están bajo su custodia con las agencias federales de control de inmigración, así como también permitir a la policía local ayudar con el transporte del personal de las agencias y los detenidos.

Sin embargo, la orden anterior —que cita la ley de Washington y el código de conducta policial— sigue prohibiendo a los agentes buscar en las bases de datos policiales únicamente el estatus migratorio de una persona, realizar averiguaciones sobre la condición migratoria de una persona “con el propósito de determinar si ha violado las leyes civiles de inmigración o con el propósito de hacer cumplir las leyes civiles de inmigración” y arrestar a cualquier persona basándose únicamente en órdenes federales de inmigración.

