Avión no tripulado de EE.UU. sobrevoló el país para una investigación de delincuencia organizada, dice Gobierno de México

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo que un avión no tripulado de EE.UU. voló este miércoles sobre el Estado de México —en el centro del país— con el fin de colaborar en investigaciones.

“No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones no tripulados que vuelan a petición específica del Gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, comentó García Harfuch en una conferencia de prensa este miércoles.

“En este caso, (el avión no tripulado) está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país”, agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que los vuelos del avión fueron para “una investigación especial de delincuencia organizada” y que la aeronave fue operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“En este caso son vuelos de CBP, esta agencia de EE.UU. que tiene que ver con migración y aduanas. Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino que (la CBP) es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”, explicó Sheinbaum en conferencia de prensa.

El Estado de México es la entidad del país donde más delitos se han registrado en lo que va de 2025. Hasta junio pasado, acumulaba 179.150 delitos en el registro (es decir, casi 2 de cada 10 delitos que se cometen en el país ocurren ahí), según cifras oficiales. Asimismo, es uno de los estados que cuentan con alerta de viaje del Departamento de Estado de EE.UU. por “terrorismo, delincuencia y secuestro”.

Según el sitio web especializado en seguimiento de vuelos Flightradar24, la aeronave en cuestión es un MQ-9B, la cual despegó desde el Aeropuerto Regional de San Angelo, en Texas, alrededor de las 4 a.m. ET del miércoles.

El MQ-9B es un avión no tripulado de uso militar desarrollado por la compañía General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). La aeronave cuenta con dos modelos, SkyGuardian y SeaGuardian, y ambos son parte de la flotilla militar de aviones no tripulados de Estados Unidos, con capacidad de llevar armamento.

“El MQ-9B es la plataforma ideal para implementar efectos de lanzamiento aéreo en entornos potencialmente hostiles. La combinación de alcance, resistencia, menor necesidad de personal y flexibilidad general del MQ-9B lo convertirá en una pieza clave de la futura familia de sistemas de aeronaves no tripuladas avanzados del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EE.UU.”, señaló GA-ASI en marzo de 2023, cuando la Fuerza Aérea se convirtió en el primer comprador estadounidense de aeronaves SkyGuardian.

El modelo SeaGuardian fue incorporado a las actividades de la Armada de EE.UU. en abril de 2021.

El modelo predecesor de los MQ-9B, conocido como MQ-9 Repaer, opera en la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde octubre de 2007.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.