La Casa Blanca ordena revisión de museos y exhibiciones del Smithsonian para asegurar alineación con directiva de Trump

La Casa Blanca está llevando a cabo una revisión interna exhaustiva de las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país, en un esfuerzo por cumplir con la directiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre lo que se debe y no se debe exhibir.

La iniciativa, escribió un trío de importantes asesores de Trump en una carta al secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie Bunch III, “tiene como objetivo garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el “excepcionalismo” estadounidense, eliminar las narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”.

Se trata del último paso de la administración Trump para imponer las opiniones del presidente sobre las instituciones culturales e históricas estadounidenses y purgar materiales centrados en la diversidad.

A principios de este año, Trump firmó un decreto acusando al Instituto Smithsoniano de haber caído bajo la influencia de una ideología divisiva y racializada que ha promovido narrativas que presentan los valores estadounidenses y occidentales como inherentemente dañinos y opresivos.

La medida de Trump encargó al vicepresidente J.D. Vance detener el gasto público en exhibiciones o programas que degraden los valores estadounidenses compartidos, dividan a los estadounidenses por motivos de raza o promuevan programas o ideologías incompatibles con las leyes y políticas federales.

La carta publicada este martes, firmada por los asesores de Trump, Lindsey Halligan, secretaria asociada principal del personal; Vince Haley, director del Consejo de Política Nacional; y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dice que la revisión se centrará en el contenido público, el proceso curatorial para entender cómo se selecciona el trabajo para la exhibición, la planificación actual y futura de exhibiciones, el uso de materiales y colecciones existentes, y las pautas para los estándares narrativos.

Ocho museos clave del Smithsonian, con sede en Washington, formarán parte de la primera fase de la revisión: el Museo Nacional de Historia de EE.UU., el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense, el Museo Nacional del Indio Estadounidense, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo Smithsonian de Arte de EE.UU., la Galería Nacional de Retratos y el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn.

Según la carta, se anunciarán más museos en una segunda fase.

El Smithsonian dijo que estaba “revisando” la carta y le dijo a CNN en un comunicado que planeaba trabajar “constructivamente” con la Casa Blanca.

El trabajo del Smithsonian se basa en un profundo compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y objetiva de la historia. Estamos revisando la carta con este compromiso en mente y seguiremos colaborando constructivamente con la Casa Blanca, el Congreso y nuestra Junta de Regentes, según el comunicado.

El Instituto Smithsonian es el complejo museístico más grande del mundo, con 21 museos y el Zoológico Nacional.

Casi 17 millones de personas visitaron las instalaciones del Smithsonian el año pasado, según su sitio web. La entrada a casi todos los museos es gratuita.

El Smithsonian inició su propia revisión en junio y ha reiterado su compromiso con la imparcialidad. En julio, la institución declaró a CNN su compromiso con una “presentación imparcial de los hechos y la historia” y que “haría los cambios necesarios para garantizar que nuestro contenido cumpla con nuestros estándares”.

La carta insta a cada museo a designar un punto de contacto para proporcionar detalles sobre los planes de programación para celebrar el 250 aniversario del país.

También solicita un catálogo completo de todas las exposiciones y presupuestos actuales y en curso, una lista de todas las exposiciones itinerantes y planes para los próximos tres años, y todas las directrices internas, incluyendo manuales del personal, descripciones de puestos y organigramas, junto con comunicaciones internas sobre la selección y aprobación de las obras de arte de la exposición. Este material debe entregarse en un plazo de 30 días, con visitas de observación in situ y recorridos.

Dentro de 75 días, los funcionarios de la administración Trump programarán y realizarán “entrevistas voluntarias con curadores y personal superior”.

Y dentro de 120 días, los museos “deberían comenzar a implementar correcciones de contenido donde sea necesario, reemplazando el lenguaje divisivo o ideológico con descripciones unificadoras, históricamente precisas y constructivas en carteles, materiales didácticos en las paredes, exhibiciones digitales y otros materiales de cara al público”.

El mes pasado, el Museo Nacional de Historia Estadounidense retiró un cartel temporal que hacía referencia a los dos juicios políticos contra Trump de una exposición relacionada con la presidencia, lo que provocó protestas públicas contra el museo y acusaciones de que estaba cediendo ante Trump.

En declaraciones posteriores, el sistema de museos insistió en que la retirada del cartel era temporal y negó haber recibido presiones de algún funcionario del Gobierno para realizar cambios en sus exposiciones. Fue reinstalado hace días, con algunos cambios.

La exposición ahora está diseñada de manera tal que coloca la información sobre los dos juicios políticos contra Trump en un lugar más bajo, con algunos cambios en el texto del cartel.

