Trayectoria de la tormenta tropical Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes y podría convertirse en el primer huracán de la temporada del Atlántico, se localiza a 1.525 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y se desplaza hacia el oeste a 35 km/h, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

“Se espera un movimiento ligeramente más lento esta noche hasta el jueves, con un movimiento ligeramente más lento hacia el oeste esta noche hasta el jueves, con un movimiento oeste-noroeste que comienza el jueves por la noche y continúa hasta el fin de semana”, dijo el NHC.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, su centro podría moverse cerca o al norte de las islas de Sotavento del Norte durante el fin de semana.

La tormenta tropical Erin tiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Se espera un cambio en la fuerza durante el próximo día. Sin embargo, según el NHC, se pronostica que el fortalecimiento gradual comience hasta la última hora del miércoles.

“Erin probablemente se convertirá en huracán a última hora del jueves”, detalló el NHC.

Hasta el momento, el NHC no ha lanzado advertencias ni alertas para ningún territorio en relación con Erin.

En lo que va de 2025, se han registrado cuatro tormentas tropicales con nombre en el océano Atlántico —Andrea, Barry, Chantal y Dexter—, pero ninguna se ha fortalecido lo suficiente para llegar a categoría de huracán.

