Polémica en España: Real Madrid rechaza que el Villarreal vs. Barcelona se juegue en Miami

Con los “tapones de punta”. Así salió el Real Madrid este martes, tras conocerse la propuesta para que el Villarreal y el Barcelona jueguen en Miami el partido estipulado para la 17° jornada de la Liga de España.

“El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta”, comienza el comunicado publicado por el club Merengue, que criticó que la iniciativa “impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.

La queja del Real Madrid es clara. Considera que no jugar como visitante en el Estadio de la Cerámica y hacerlo en Miami otorga al Barcelona una ventaja competitiva, al evitar uno de los campos más difíciles de toda España, por el clima que los fanáticos del Submarino Amarillo le imprimen a cada juego en casa, y porque en Miami, el Barcelona puede esperar sentirse un poco más local.

Algunos números le dan la razón, y otros no tanto. Es cierto que el Villarreal ganó nueve de los 19 partidos que jugó en casa en la última temporada y que solo perdió tres, haciendo de su estadio un auténtico fortín.

Pero una de esas tres derrotas fue precisamente frente al Barcelona, que lo goleó 5-1. De hecho, el culé lleva seis triunfos consecutivos visitando al Villarreal.

“La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos”, agrega el Real Madrid en su comunicado, donde afirma que “modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes y compromete la legitimidad de los resultados”.

Trasladar el partido desde la Cerámica hasta Miami tiene otro grupo de perjudicados: los abonados, aquellos aficionados del Villarreal que ya han pagado su boleto para todos los partidos que su equipo juegue en casa.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, reconoce el problema: “Nuestros aficionados tendrán unas molestias. Pero vamos a compensarlo. El que quiera ir a Miami irá gratis en avión”, señaló a medios de comunicación esta semana. Sobre aquellos que, a pesar de pagar el gasto del traslado, no quieran o no puedan asistir al encuentro en Florida, Roig aseguró que “tendrán un descuento del 20% en su abono de esta temporada”.

Su mirada es clara: quiere al Villarreal jugando en Miami. “Si se realiza seremos el primer equipo europeo en jugar allí un partido de Primera División. Es un gran hito”, aseguró sobre la propuesta.

Roig hizo hincapié en un factor clave a favor de mover el partido: “Nos ayudaría mucho a expandir la marca en un mercado clave. Llegar a Estados Unidos es una oportunidad que debemos aprovechar. Hay que expandir la marca de nuestro fútbol y la del Villarreal CF. Es un impulso, también, para nuestros patrocinadores y para el sector de la cerámica”. A eso, claro está, se suma el dinero que ingresarían ambos clubes por jugar en Miami, algo que no ha trascendido oficialmente.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, también dio un visto bueno inicial a la iniciativa a principios de agosto: “Estoy a disposición de La Liga. Si es un partido que La Liga necesita celebrar en EE.UU. para promover la imagen de La Liga y hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de La Liga”, dijo en Seúl durante la gira del equipo blaugrana.

El resto de los equipos aún no se han pronunciado oficialmente. La Real Federación Española de Fútbol ya dio el visto bueno para que el encuentro se lleve a cabo el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium (justo antes del parate por las fiestas), pero la última palabra la tendrán la UEFA y la FIFA. El Real Madrid ya les elevó a ambas un pedido formal para que rechacen el traslado del partido si no existe un “consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición”.

