Piloto e influencer estadounidense acusado de aterrizar sin permiso en la Antártida llega a un acuerdo para salir de Chile

Un juez en Chile accedió a suspender el proceso contra un piloto estadounidense adolescente e influencer en redes sociales que ha estado atrapado en una remota isla antártica desde finales de junio, después de que se le acusara de aterrizar allí sin permiso.

Ethan Guo intentaba volar solo a los siete continentes, recaudando fondos para la investigación del cáncer, cuando aterrizó en una parte de la Antártida donde el país sudamericano mantiene una reclamación territorial. Los fiscales lo acusaron de proporcionar información falsa al control terrestre sobre su punto de aterrizaje.

El lunes, un juez aprobó un acuerdo entre los abogados de Guo y los fiscales para suspender el proceso bajo la condición de que él done US$ 30.000 a una fundación de cáncer infantil en un plazo de 30 días. También debe abandonar el país y tendrá prohibido volver a entrar al territorio chileno durante tres años.

El fiscal chileno Cristián Crisosto dijo a los reporteros el lunes que Guo y su avión aún permanecen en territorio antártico y que también tendría que pagar los costos de “seguridad de la aeronave y mantenimiento personal”.

Las autoridades chilenas dijeron que Guo había presentado un plan de vuelo falso y despegó del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad sureña chilena de Punta Arenas, como único pasajero y miembro de la tripulación a bordo de una aeronave Cessna 182Q, registrada como N182WT. En un momento durante el vuelo, las autoridades dijeron que se desvió de la ruta hacia la Antártida.

La abogada de Guo dijo previamente que el joven piloto experimentó “complicaciones” durante el vuelo.

“Ya en el aire, comenzó a experimentar una serie de complicaciones”, dijo Karina Ulloa, agregando que Guo afirma “que estaba realizando un vuelo exploratorio para ver si podía seguir esa ruta o no”.

Guo, cuyo sitio web dice que intentaba recaudar un millón de dólares para la investigación del cáncer convirtiéndose en “la primera persona en volar solo a los siete continentes”, había transmitido su travesía de continente en continente desde septiembre pasado a más de un millón de seguidores en Instagram.

