Las 5 cosas que debes saber este 12 de agosto: Uribe Turbay, Guardia Nacional en Washington y tormenta tropical Erin

La muerte de Uribe Turbay pone a Colombia ante su peor cara. Venezuela dice que no acatará ninguna sentencia de la CIJ sobre el Esequibo. ¿Cuándo podría convertirse Erin en huracán? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal y desplegará a la Guardia Nacional en la ciudad, afirmando que la medida busca restablecer el orden en la capital del país.

La muerte de Miguel Uribe Turbay revive la violencia política en Colombia, país con un largo historial de atentados. Su homicidio sacude el escenario electoral y podría instalar a las elecciones presidenciales de 2026 en un clima de incertidumbre y temor. Análisis.

Un ataque israelí en la Ciudad de Gaza el domingo mató a siete personas, incluidos al menos cuatro periodistas de la cadena de noticias Al Jazeera. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que atacaron y mataron al corresponsal de Al Jazeera Anas al-Sharif, un destacado periodista que ha cubierto ampliamente el asedio desde el interior de Gaza, después de acusarlo de liderar una célula de Hamas, una acusación que Al-Sharif había negado.

El Gobierno de Venezuela informó este lunes que presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un escrito con “pruebas adicionales” sobre la soberanía que reclama en el Esequibo, una zona rica en petróleo en disputa con la vecina Guyana. El comunicado ratifica que no reconoce la jurisdicción del máximo tribunal de la ONU y asegura que no acatará “sentencia alguna que se emita en este asunto” para resolver la controversia territorial.

El Kremlin propuso al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, el intercambio de un cese del fuego por las partes del Donbás que Rusia aún no ha conquistado. La propuesta, confusa en sus detalles e inmediatamente rechazada por Kyiv, ha llevado a los residentes de la región de Donetsk, que ya viven devastados por la guerra, a una situación aún más desesperada.

¿Qué hace una planta de coquización?

A. Rompe cocos que caen de palmeras

B. Procesa carbón crudo para convertirlo en coque

C. Procesa estaño para convertirlo en bronce

D. Tritura roca coquina para alimento de aves de corral

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Cuándo podría convertirse Erin en huracán?

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes en el océano Atlántico, podría convertirse en huracán sobre el miércoles, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Con esas dos frases cargadas de emoción, Georgina Rodríguez confirmó en sus redes sociales que se casará con Cristiano Ronaldo, hoy futbolista del Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

La controversia del zapato tipo “huarache” lleva a Adidas y a un diseñador a disculparse con una comunidad indígena

La firma de ropa deportiva Adidas y el diseñador mexicoamericano Willy Chavarría se disculparon después de que el estado mexicano de Oaxaca los acusara de apropiación cultural por el diseño de un nuevo zapato.

81

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, hasta este lunes, el consulado mexicano en Miami ha entrevistado a 81 connacionales internados en el centro de detención Alligator Alcatraz, en el sur de Florida.

“La tasa de homicidios de Washington es más alta que la de Bogotá y Ciudad de México”

— Lo dijo el presidente Donald Trump al anunciar que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional en la ciudad.

Meteorito captado atravesando de día el cielo en Georgia es 20 millones de años más antiguo que la Tierra

Investigadores de la Universidad de Georgia estudiaron un objeto que cayó el 26 de junio en Atlanta, Georgia. La bola de fuego que fue captada atravesando el cielo en horas diurnas resultó ser un meteorito de 4.560 millones de años de antigüedad, 20 millones de años más antiguo que la Tierra.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Una planta de coquización procesa carbón crudo para convertirlo en coque, un componente esencial en la fabricación de acero. En una de esas plantas en Pensilvania se produjo una explosión este lunes.

