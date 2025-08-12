Demi Lovato se reúne con su exnovio Joe Jonas para cantar canciones de la película ‘Camp Rock’

Por Lisa Respers France, CNN

Los Jonas Brothers ya hicieron que sus fans se sintieran nostálgicos con su nueva gira y luego aumentaron esas expectativas con su primer show.

El grupo dio inicio a su gira del 20º aniversario titulada JONAS20 la noche del domingo en el MetLife Stadium en su estado natal de Nueva Jersey.

Los tres hermanos, Kevin, Joe y Nick, estaban en el escenario recordando la exitosa película de Disney de 2008 “Camp Rock”, cuando presentaron a la estrella del filme, Demi Lovato.

Lovato interpretó a Mitchie Torres en la película, el interés amoroso del personaje de Joe Jonas. La pareja también tuvo una breve relación fuera de la pantalla.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a los dos artistas cantando canciones de la franquicia de la película, “This Is Me” y “Wouldn’t Change a Thing”, para el deleite del público.

La pareja publicó un video en las redes sociales.

Lovato también publicó un clip de ella y Jonas haciendo lip-sync del popular video viral de su compañera de Disney, Debby Ryan, hablando sobre su reunión con el presidente de Disney, diciendo que quería hacer historia.

“Para los libros de historia @joejonas”, escribió Lovato en la leyenda.

Lovato está ahora casada con el músico Jordan “Jutes” Lutes. Jonas se divorció de la actriz Sophie Turner en 2024.

