Medios estatales chinos advierten sobre los chips de Nvidia mientras se acerca el plazo de tregua arancelaria con EE.UU.

Por Simone McCarthy, CNN

Los chips H20 de la empresa tecnológica Nvidia plantean preocupaciones de seguridad para China, afirmó este domingo una cuenta de redes sociales vinculada a los medios estatales chinos. Esto sucede mientras Washington y Beijing se acercan a una fecha límite para llegar a un acuerdo en las negociaciones comerciales en las que la tecnología también ha surgido como un tema clave.

China podría optar por no comprar los chips H20 de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, dijo la cuenta Yuyuan Tantian, afiliada a la emisora estatal CCTV, ya que afirmó que los semiconductores de inteligencia artificial (IA) podrían tener “puertas traseras” que afectan su función y seguridad.

“Cuando un tipo de chip no es ecológico, ni avanzado, ni seguro, como consumidores, ciertamente tenemos la opción de no comprarlo”, dice el comentario, que aparece después de que la administración de ciberseguridad de China también planteara su preocupación por el posible acceso por puerta trasera en esos chips.

Nvidia ha negado repetidamente que sus productos tengan puertas traseras.

El acceso de China a la tecnología estadounidense, especialmente a los semiconductores de alta gama que pueden usarse en el desarrollo de inteligencia artificial, se ha convertido en un tema clave en las fricciones comerciales y tecnológicas entre estas dos economías rivales, ya que ambas compiten por el dominio tecnológico.

Una tregua comercial entre los dos países que redujo los aranceles de tres dígitos expirará el 12 de agosto, aunque los funcionarios han señalado que una extensión podría entrar en vigencia luego de las conversaciones en Suecia del mes pasado.

Nvidia anunció en julio que reanudaría las ventas del chip H20 a China después de que la Casa Blanca modificara el rumbo de los controles de exportación impuestos en abril.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró a Bloomberg en una entrevista en aquel momento que los controles de exportación de Nvidia habían sido una moneda de cambio en las negociaciones comerciales más amplias con China.

Nvidia y otra empresa tecnológica, Advanced Micro Devices (AMD), acordaron pagar al gobierno estadounidense el 15 % de sus ingresos por ventas de semiconductores a China a cambio de licencias de exportación, informó el domingo el Financial Times.

Este acuerdo de quid pro quo sin precedentes forma parte de un pacto con la administración Trump para obtener licencias de exportación para vender los chips H20 de Nvidia y los chips MI308 de AMD en China, según informó el FT, citando a personas familiarizadas con la situación, incluido un funcionario estadounidense.

The New York Times y Reuters también informaron posteriormente sobre el acuerdo de comisión del 15 %, citando fuentes.

Nvidia lanzó el chip H20 el año pasado para mantener el acceso al mercado chino luego de los estrictos controles de exportación implementados bajo la administración de Biden que detuvieron la exportación de chips con mayor poder de procesamiento.

El anuncio de Nvidia, el mes pasado, de que podría exportar el chip H20 a China generó preocupación entre algunos legisladores estadounidenses, que apoyan controles estrictos para evitar que China utilice tecnología de EE.UU. para avanzar en sus sistemas militares y de inteligencia artificial.

La creciente preocupación de China por la seguridad de los chips surge después de que la Casa Blanca recomendara el mes pasado implementar controles de exportación que verificarían la ubicación de chips de inteligencia artificial avanzada. El regulador del ciberespacio chino citó a finales del mes pasado a Nvidia por preocupaciones de seguridad sobre las capacidades de “rastreo y posicionamiento” y “apagado remoto”.

En una entrada de blog publicada la semana pasada, Nvidia reiteró que sus chips no tenían puertas traseras, spyware ni interruptores de seguridad y dijo que “incorporar puertas traseras e interruptores de seguridad en los chips sería un regalo para los piratas informáticos y los actores hostiles”.

Las preocupaciones de seguridad de China parecen reflejar aquellas que Estados Unidos ya ha expresado sobre la tecnología china, más prominentemente la campaña de la primera administración Trump contra la creciente presencia del gigante tecnológico chino Huawei en la infraestructura de comunicaciones globales.

Los líderes chinos también han presionado para que las empresas tecnológicas de su país se vuelvan autosuficientes y reduzcan la dependencia de los chips fabricados en Estados Unidos para alcanzar las ambiciones tecnológicas y de inteligencia artificial de Beijing, y los expertos han dicho que los controles sobre chips como el H20 podrían empujar a China a acelerar su propia innovación.

Pero el H20 no es la única tecnología que, según los informes, está enredada en las negociaciones entre ambas partes.

Según otro informe del FT, también publicado el domingo, China quiere que Estados Unidos alivie los controles de exportación de un componente crítico para los chips de inteligencia artificial como parte de un acuerdo comercial antes de una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping.

Los funcionarios chinos han dicho a los expertos en Washington que Beijing quiere que la administración Trump relaje las restricciones a la exportación de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), informó el FT, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno de Estados Unidos impuso controles de exportación a la venta de dichos chips de memoria a China el año pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.