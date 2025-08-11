Colombia reporta la muerte de alias “Zarco Aldinever”, presunto miembro del grupo al que vincula con atentado a Uribe Turbay

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, informó este lunes la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, un presunto integrante de la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de la extinta guerrilla las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, según dijo, estaría vinculado con el atentado del pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes a consecuencia del ataque.

Durante una conferencia de prensa, el ministro aseguró que “Zarco Aldinever” fue asesinado en territorio venezolano por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de una disputa por el control de rutas del narcotráfico entre carteles que operan a ambos lados de la frontera.

“El ELN asesinó al ‘Zarco Aldinever’ en territorio venezolano, muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel: la pelea por el narcotráfico. Al parecer, entre ellos mismos se robaron un cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles”, afirmó Sánchez, sin dar mayores detalles.

“Zarco Aldinever” fue señalado por el ministro como un actor clave dentro de la Segunda Marquetalia, una facción disidente de las FARC que en agosto de 2019 regresó a la lucha armada, alegando que el Estado colombiano incumplió el acuerdo de paz de 2016.

Algunos expertos jurídicos sostienen que, entre otras cosas, el abandono del acuerdo por parte de Segunda Marquetalia la convierte en grupo criminal.

Sánchez vinculó a este grupo con el atentado por el que murió el senador Uribe Turbay, quien era senador del partido Centro Democrático.

“Una línea apunta a una conclusión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia, que es el cartel de la Segunda Marquetalia”, aseguró Sánchez.

El ministro sostuvo que, aunque no se descartan otras hipótesis detrás del atentado de Uribe Turbay, una de las principales líneas de investigación apunta hacia la Segunda Marquetalia.

“Son la principal amenaza contra los firmantes de paz. Son los que están principalmente detrás de los asesinatos o intentos de asesinatos a todos los firmantes de paz. Y también se trasladó a un senador de la República, a Miguel Uribe, QEPD”, agregó.

En un comunicado del 10 de junio, que cita la agencia EFE, las disidencias de las FARC negaron haber participado en el atentado contra el senador.

La muerte de Uribe Turbay, a un año de las elecciones de 2026, marca un episodio significativo en el panorama de violencia política en Colombia, que ha sido históricamente el país con mayor incidencia de crímenes políticos en América Latina.

Uribe, de 39 años, sufrió un atentado con arma de fuego el 7 de junio durante un acto político en Bogotá y luchaba por su vida desde entonces en una clínica privada de la capital colombiana. Hay seis detenidos hasta ahora.

Con información de Reuters, Sebastián Jimenez Valencia, Gerardo Lemos, Fernando Ramos y Sol Amaya