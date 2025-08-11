Cientos de simpatizantes chavistas marchan en Venezuela en respaldo a Maduro tras recompensa de EE.UU. por su captura

Por EFE

Cientos de chavistas se movilizaron este lunes en Caracas y varias regiones de Venezuela en apoyo al presidente Nicolás Maduro, ante lo que señalaron como “amenazas estúpidas” de Estados Unidos, que la semana pasada anunció una recompensa de US$ 50 millones a cambio de información que conduzca a la captura del gobernante, cifra que duplica la ofrecida en enero.

En la capital, la llamada “marcha antiimperialista” atravesó buena parte de la avenida Francisco de Miranda, una de las principales de la ciudad, por donde caminaron cientos de personas, en su mayoría con las camisetas rojas que identifican al chavismo, en las que algunas llevaban la imagen oficial de Maduro con la banda presidencial.

“Respaldo absoluto a nuestro presidente” y “Quien va contra Maduro, va contra el pueblo venezolano” eran algunos de los mensajes escritos en carteles.

Autoridades como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, acompañaron la movilización, en la que también participaron trabajadores del sector público y un grupo de motoristas.

El presidente del Parlamento destacó “la fuerza de este pueblo indómito” que, dijo, estará en la calle “cada vez que sea necesario”.

Según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), también hubo movilizaciones chavistas en estados como Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) y Bolívar (sur, limítrofe con Brasil), así como en Trujillo, Monagas, Delta Amacuro y el insular Nueva Esparta.

La semana pasada, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, duplicando el valor de la recompensa emitida por el Departamento de Justicia para su captura.

En Venezuela, el Parlamento, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Supremo, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado han rechazado la anunciada recompensa de Estados Unidos.

Igualmente, países aliados de Maduro como Cuba, Nicaragua, Irán, Bolivia y Honduras expresaron su respaldo al mandatario

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.