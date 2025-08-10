Una nueva masacre estremece a Ecuador: ocho muertos en las afueras de una discoteca en Santa Lucía

Por Ana María Cañizares, CNN

Ocho personas murieron y tres resultaron heridas tras una balacera registrada la madrugada de este domingo en Santa Lucía, provincia costera de Guayas, informó a CNN la Policía de Ecuador junto con el Ministerio del Interior.

De acuerdo con un informe policial, los habitantes del sector indicaron que varios sujetos desconocidos llegaron al lugar en un vehículo y motocicletas fuertemente armados y realizaron diversas detonaciones con armas de fuego.

La Policía Nacional señaló que sus unidades policiales se encuentran desplegadas en la zona realizando investigaciones que permitan localizar a los responsables.

Entre los fallecidos en este ataque armado se encuentra Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo. El jefe de la policía local, Xavier Chango, dijo al medio guayaquileño El Universo que el hecho se registró en los exteriores de una discoteca de la que era propietario Urquizo.

La Alcaldía de Santa Lucía expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. “Nos unimos en sentimiento y oración con cada uno de los familiares afectados por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad”, indicó en un comunicado.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador extendió una nota de pesar y lamentó la muerte del hermano del alcalde de Santa Lucía.

La Policía investiga si este sangriento ataque se trató de un nuevo enfrentamiento entre bandas del crimen organizado que operan en la zona.

Este hecho de violencia se registra en medio del estado de conflicto interno armado que decretó el Gobierno desde enero de 2024 y un recientemente renovado estado de excepción que incluye a la provincia de Guayas, a la que pertenece Santa Lucía.

Las masacres y ajustes de cuentas no han cesado en Ecuador en lo que va del año. Hace dos semanas la Fiscalía abrió una investigación previa por el asesinato de 17 personas en el cantón El Empalme, provincia de Guayas luego de que sujetos armados dispararon al interior de un bar.

