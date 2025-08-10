Las creativas —y controvertidas— formas en que la gente advierte sobre las redadas de ICE en EE.UU.

Por David Culver y Rachel Clarke, CNN

Es verano en el sur de Florida, la tierra del calor eterno. Conduciendo por el condado de Palm Beach, donde se encuentra Mar-a-Lago, las ventanillas están subidas y el aire acondicionado a toda potencia para contrarrestar el calor y la humedad sofocantes del exterior. Entonces aparece una advertencia en la aplicación de navegación Waze: “Carretera helada más adelante” (en inglés, “Icy road ahead”).

No hay ningún peligro real de agua helada, sino que se trata de una de las formas en que las comunidades difunden la información sobre posibles operaciones de deportación por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido universalmente por sus siglas en inglés, ICE.

En todo Estados Unidos se están utilizando servicios impulsados por los usuarios, como Waze y las alertas de las cámaras Ring, así como redes sociales más tradicionales, como Facebook y los grupos de WhatsApp, para advertir de la actividad de los agentes del Gobierno en medio de la actual campaña de represión contra las personas que viven aquí sin documentación.

Se trata de un fenómeno que ha crecido desde la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump y el foco de su administración en las deportaciones masivas, primero de aquellos que ya se encuentran bajo custodia del ICE y luego arrestando a cientos de personas cada día.

“Un amigo me ha dicho que hoy hay bastante hielo por Mission Donuts”, publicó un usuario en Reddit, en Oceanside, al sur de California, en junio. “Condiciones heladas 🧊 🥶 TAMAÑO: entre 4 y 7 agentes” (en inglés, “Icy conditions 🧊 🥶 SIZE: between 4-7 officers”), comentó alguien en otro foro para residentes de Cleveland. Los habitantes de Chicago están acostumbrados a las carreteras heladas en invierno, pero el repentino número de alertas en primavera y verano dio lugar a un hilo completo explicando lo que estaba pasando.

Una encuesta de CNN realizada por SSRS el mes pasado reveló que la mayoría de los estadounidenses —el 55 %— opinaba que el presidente había ido demasiado lejos en lo que respecta a la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, lo que supone un aumento de 10 puntos desde febrero.

Y aunque el origen de estos informes en las redes sociales puede haber sido el intento de ayudar, tanto el Gobierno como los defensores de los migrantes dicen que pueden surgir problemas.

“Esto sin duda parece obstrucción a la justicia”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una declaración a CNN. “Nuestros valientes agentes de ICE ya se enfrentan a un aumento de casi el 1.000 % en las agresiones contra ellos. Si obstruyes o agredes a nuestras fuerzas del orden, te perseguiremos y serás procesado con todo el peso de la ley”.

Sin embargo, cualquier procesamiento se enfrentaría a una considerable cantidad de precedentes legales que establecen que advertir a las personas de una posible detención es un acto protegido por la Primera Enmienda.

La preocupación de Francisco Aguirre, un inmigrante que solicita asilo en Oregón, es que las aplicaciones públicas pueden contener información errónea sobre las operaciones de ICE que puede generar ansiedad innecesaria.

“Nos aseguramos de que la información que aparece allí sea veraz”, dijo. Si no lo es, “alertamos a nuestra comunidad: ‘Oigan, dejen de compartir esta publicación. No es cierta. Esto no está sucediendo’”.

El objetivo es calmar los ánimos, evitar la animadversión innecesaria hacia los funcionarios de ICE y garantizar que las advertencias se centren en hechos reales en lugar de alimentar la histeria.

Las redes sociales son una plataforma clave, al igual que el programa de radio que Aguirre presenta desde el sótano de una iglesia en Portland, donde una vez se refugió de las autoridades. Cuando se entera de una redada o una detención, dice que se dirige al lugar para retransmitir, aunque su propia situación pueda ponerlo en peligro.

“Tengo miedo”, dijo. “Mentiría si dijera que no, que no tengo miedo. Pero no tengo otra opción. La gente está siendo atacada por estas personas enmascaradas. Y hay niños que se despiertan preguntando por su padre, su madre, y su madre ya está detenida, ¿sabes? Así que tengo que hacerlo”.

Aguirre ha vivido indocumentado en Estados Unidos desde mediados de los años 90, tras huir de la violencia en El Salvador. Tras varios arrestos previos, él y sus seguidores dicen que ahora es una persona reformada, un hombre de familia y un pilar de la comunidad, que está estudiando para convertirse en pastor y ya ayuda a dirigir los servicios en español de su iglesia evangélica luterana augustana.

Y dice que, a pesar de su activismo, no se opone a todo el trabajo de ICE.

“Estamos de acuerdo con que el Gobierno haga cumplir la ley y detenga a quienes vienen y hacen daño al país”, dijo. “Pero eso no es lo que está pasando. Estamos deteniendo a familias que sostienen este país”. CNN informó en junio que los datos internos mostraban que menos del 10 % de los inmigrantes detenidos por ICE desde octubre tenían condenas penales graves.

Aguirre dijo que los inmigrantes seguirían monitoreando su radio, las redes sociales y las aplicaciones impulsadas por la comunidad, junto con otros métodos que no detalló. En su opinión, es importante mantener la privacidad de esos canales porque, según él, “por mucho que lo intenten las autoridades, nuestra comunidad también es fuerte, poderosa y hará todo lo posible para defender a sus familias. Pero seamos claros. No estamos a favor de la violencia. No somos una comunidad violenta. Somos una comunidad de paz, amor y unidad. Nunca recurriremos a la violencia”.

La reacción de Aguirre y otros ante la ofensiva contra la inmigración ha sido constante y ha ido evolucionando durante meses.

En los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, los inmigrantes, sus empleadores y los grupos que trabajan con ellos comenzaron a prepararse para el segundo mandato de Trump, convencidos de que sus promesas de deportaciones masivas se harían realidad.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles hispanos más antigua de Estados Unidos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes afirmaron que estaban preparando fondos y abogados para las batallas legales.

LULAC dijo que consideraba plataformas como Waze y las redes sociales como salvavidas digitales que podían proporcionar información en tiempo real. “Lejos de suponer una perturbación para las fuerzas del orden, este tipo de organización digital es un acto de supervivencia, una expresión moderna del derecho a la defensa de la comunidad”, dijo Brenda Bastian, directora de contenidos del grupo, en un correo electrónico enviado a CNN.

Continuó diciendo: “Esto es más que una cuestión digital. Se trata de derechos civiles. Y no permitiremos que el espacio digital se convierta en otra herramienta de opresión: nos aseguraremos de que siga siendo una herramienta de resistencia”.

Por su parte, Waze declaró a CNN: “Enviar informes falsos de forma intencionada en Waze va en contra de nuestras políticas. Los usuarios pueden señalar los informes inexactos votándolos negativamente o enviando un ticket de soporte; una vez identificados, los eliminaremos del mapa”.

