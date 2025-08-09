Trump está considerando en privado cómo declarar la marihuana una droga menos peligrosa

Por Steve Contorno, CNN

Durante una cena reciente en su club privado de Bedminster, Nueva Jersey, mientras el presidente Donald Trump relataba su acción contra el principal estadístico económico del país y hacía alusiones a la política de la ciudad de Nueva York, la conversación giró hacia un tema políticamente potente que todavía está en debate: la flexibilización de las restricciones federales a la marihuana.

“Tenemos que analizar eso”, reconoció Trump ante el pequeño grupo de donantes, según dos personas presentes. “Es algo que vamos a analizar”.

Hace casi un año, Trump sugirió que su regreso a la Casa Blanca marcaría el comienzo de una nueva era para la marihuana, que facilitaría el acceso de los adultos a productos seguros y daría a los estados mayor margen de maniobra para impulsar su legalización. Manifestó su apoyo a la eliminación de la marihuana de la misma categoría legal que narcóticos peligrosos como la heroína. Este pronunciamiento lo diferenció de muchos de sus predecesores republicanos y se produjo en un momento en que Trump buscaba atraer a los estadounidenses más jóvenes, a las minorías y a los votantes de tendencia progresista.

Pero siete meses después de iniciado su segundo mandato, la inacción de Trump hasta el momento respecto de la marihuana sigue siendo un notable compromiso incumplido por parte de un presidente que ha actuado rápidamente en relación con otras promesas de campaña.

Tras bambalinas, el asunto ha expuesto profundas divisiones dentro del equipo de Trump. Los principales asesores políticos de Trump, quienes han liderado una agresiva campaña para cumplir las promesas de campaña, han instado a tomar medidas, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas. Argumentan que dicha medida podría ayudar a reforzar el apoyo republicano antes de las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, otros asesores políticos siguen siendo cautelosos y advierten que las ramificaciones morales y legales de relajar las restricciones a la marihuana podrían ser mayores que los beneficios potenciales e incluso resultar contraproducentes políticamente.

En una declaración a CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que cuando se trata de la marihuana, “se están considerando todos los requisitos e implicaciones políticas y legales”.

“El único interés que guía la decisión política del presidente es lo que es mejor para el pueblo estadounidense”, dijo.

Las deliberaciones se están intensificando a medida que se transmiten señales contradictorias públicamente sobre lo que Trump podría hacer a continuación.

El CEO de Scotts Miracle-Gro, James Hagedorn, declaró a Fox Business la semana pasada que Trump le ha asegurado en privado, a él y a otros, “en múltiples ocasiones”, que planea reclasificar la marihuana a una categoría de sustancias menos controladas. El gigante de la jardinería, con 157 años de antigüedad, se ha convertido en un líder en la naciente industria del cannabis, con un negocio de hidroponía en rápido crecimiento que, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, donó US$ 500.000 a un comité de acción política (super PAC) alineado con Trump el año pasado.

Pero la reforma de la política sobre la marihuana estuvo notablemente ausente de los principales objetivos publicados recientemente por el recién nombrado jefe de la DEA de Trump, Terrance Cole.

Hagedorn dijo que el reciente desaire de Cole al tema del cannabis no era sorprendente viniendo de un “agente de policía de carrera”.

“Creo que lo que (Cole) necesita escuchar es una llamada del presidente o de la secretaria general de la Casa Blanca diciendo: ‘Esta es una promesa que hizo durante la campaña, y las promesas hechas son promesas cumplidas’”, dijo a Fox Business.

Esa “promesa” de Trump, como la expresó Hagedorn, llegó en un mensaje en las redes sociales el año pasado durante los últimos meses de su campaña presidencial, cuando estaba presionando agresivamente para expandir su coalición más allá de los votantes tradicionales del Partido Republicano.

En un artículo publicado en Truth Social en septiembre, Trump anunció su intención de votar a favor de una medida electoral para legalizar la marihuana recreativa en su estado natal, Florida. Trump añadió que, como presidente, “seguiría centrándose en la investigación para desvincular los usos medicinales de la marihuana de una droga de la Lista 3”.

La marihuana está actualmente clasificada como una droga de la Lista 1, la categoría federal para sustancias ilícitas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso. Pasarla a la Lista 3, que la DEA define como “drogas con un potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica”, es algo que Trump ha declarado apoyar.

“Como dije antes, creo que es hora de poner fin a los arrestos y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal”, escribió Trump también en la publicación.

Incluso discutió el tema con Joseph Edgar Foreman, el rapero pro-marihuana mejor conocido como Afroman, cuando ambos aparecieron el verano pasado en la Convención del Partido Libertario en Washington.

Durante un tiempo, parecía que el cambio podría llegar antes de las elecciones de 2024.

En 2022, el presidente Joe Biden ordenó a los departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos que revisaran si la marihuana debía reclasificarse. Al año siguiente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recomendó trasladar la marihuana a la Lista 3 y, en 2024, el Departamento de Justicia inició una nueva norma para codificar la propuesta. Biden calificó la medida de “monumental” y un “paso importante”.

Pero el impulso se estancó y Biden dejó el cargo antes de que la norma pudiera concretarse. Una audiencia que la DEA había programado para el día después de que Trump asumiera el cargo fue cancelada y no se ha reprogramado.

En su declaración, Jackson, portavoz de la Casa Blanca, señaló que la administración actual aún lidia con el proceso iniciado bajo el mandato de Biden. Un funcionario de la Casa Blanca sugirió que es improbable que se tomen medidas ejecutivas hasta que se resuelva este asunto. La DEA no respondió a las preguntas de CNN.

Los comentarios de Trump en la reciente cena de donantes en Bedminster subrayan la expectativa de que el presidente, y nadie más, será quien finalmente decida si se deben revisar décadas de políticas sobre la marihuana en Estados Unidos.

En privado, la Casa Blanca ha dedicado meses a investigar si proceder y cómo hacerlo. La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, solicitó la opinión de las agencias afectadas, y sus respuestas, compiladas por el Consejo de Política Nacional de Trump, se encuentran ahora en un informe sobre su escritorio, según informaron a CNN dos personas con conocimiento del informe.

Una de las fuentes dijo que una cuestión que se plantea en las deliberaciones en curso es si la reclasificación de la marihuana socavaría la capacidad de las fuerzas del orden para utilizar el olor a marihuana como causa probable para detenciones y registros. Para Trump, cuya plataforma de mano dura contra la delincuencia ha hecho hincapié en empoderar a la Policía para perseguir a los infractores de drogas, esta preocupación podría convertirse en un punto de conflicto.

Luego están las opiniones personales de Trump. Si bien su postura pública sobre el consumo de marihuana se ha suavizado en los últimos años, sigue siendo un conocido abstemio, cuyas opiniones sobre el consumo de drogas se vieron profundamente influenciadas por la adicción al alcohol de su difunto hermano.

En comentarios capturados en un video en 2018, Trump compartió otras preocupaciones –no probadas– sobre la droga.

“En Colorado hay más accidentes”, dijo Trump en el video. “Eso sí causa un problema de inteligencia”.

Los defensores de un cambio han estado instando pública y privadamente a Trump a comprometerse a reprogramar la marihuana, argumentando que eso abriría oportunidades de investigación, crearía empleos y daría claridad a millones de pacientes en estados que han legalizado la marihuana medicinal, incluidos muchos veteranos.

En abril, CNN informó que un grupo respaldado por la industria del cannabis, American Rights and Reform PAC, emitió anuncios a favor de la marihuana dirigidos específicamente a los televisores de Trump en la Casa Blanca y Mar-a-Lago. El grupo también donó US$ 1 millón en marzo a MAGA, Inc., un comité independiente de campaña alineado con Trump, según registros recientes de la FEC. En 2024, la empresa de marihuana Trulieve y el Consejo de Cannabis de EE.UU. contribuyeron con US$ 1 millón en conjunto a la investidura de Trump.

Otras voces influyentes también han instado a la acción. El podcaster Joe Rogan, un partidario clave durante la campaña presidencial, reiteró su llamado a la legalización de la marihuana en su programa el mes pasado. Y Alex Bruesewitz, el asesor de la Generación Z de Trump que lideró el cortejo del republicano a los jóvenes el año pasado, también ha recurrido a las redes sociales últimamente para pedir un cambio en la política sobre la marihuana, sugiriendo que cuenta con un amplio apoyo. Calificó la reclasificación de la marihuana como una decisión obvia.

Casi el 60 % de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana recreativa frente a apenas el 11 % de las personas que piensan que no debería ser legal para ningún propósito, según una encuesta del Pew Research Center de 2024.

Encuestas recientes sugieren que el presidente corre el riesgo de perder el apoyo de los jóvenes a medida que Rogan y otras figuras influyentes de la manosfera se desilusionan con el regreso de Trump a Washington. Un cambio de gran repercusión en la política sobre la marihuana podría ser una vía para recuperarlos.

En un memorando publicado por CNN a principios de este año, el principal encuestador de Trump, Tony Fabrizio, y sus socios escribieron que cambiar la política sobre la marihuana era “una manera fácil de atraer a los votantes necesarios para ganar en 2026, particularmente a los votantes jóvenes”.

