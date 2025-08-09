Trump eligió a su candidato a la Fed según el lema MAGA, pero todavía enfrenta una decisión más difícil

Por Bryan Mena, CNN

El presidente Donald Trump nombró recientemente a uno de sus asesores económicos para un puesto destacado en la Reserva Federal, pero su próxima elección será mucho más trascendental. Los planes para elegir al próximo presidente de la Fed ya están tomando forma.

El jueves, Trump nombró al economista de la Casa Blanca, Stephen Miran, para ocupar temporalmente un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed, aunque aún necesita la confirmación del Senado.

Mientras tanto, la administración Trump también ha estado entrevistando candidatos para un puesto aún más importante: la presidencia de la Fed. El actual presidente, Jerome Powell, ha provocado durante mucho tiempo la ira de Trump por su negativa a acceder a las exigencias del presidente de bajar las tasas de interés, y su mandato expira en mayo.

Justo la semana pasada, la búsqueda de Trump para dirigir el banco central más poderoso del mundo el próximo año tuvo varios giros inésperados. Esto demuestra que Trump no escatima esfuerzos, especialmente considerando que ha expresado repetidamente su arrepentimiento por haber nombrado a Powell.

Trump afirmó que ya no considera al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para el cargo. Mientras tanto, Christopher Waller, actual gobernador de la Reserva Federal, ganó terreno inesperadamente en el círculo íntimo del presidente, según personas familiarizadas con el asunto. Y dos republicanos llamados Kevin —el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh y el economista de la Casa Blanca Kevin Hassett— siguen en la lista de candidatos de Trump. También es posible que Miran, de ser confirmado, termine impresionando tanto al presidente que sea ascendido a la presidencia de la Reserva Federal.

The Wall Street Journal informó el viernes que Trump amplió su lista de posibles candidatos para la presidencia de la Reserva Federal, incluyendo ahora al expresidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard.

“Será interesante ver cómo se desarrolla todo esto, porque los dos Kevins son sin duda bastante viables, pero Waller podría ser el candidato que el mercado impulse como opción”, afirmó Derek Tang, economista de la firma de investigación y consultoría LH Meyer/Monetary Policy Analytics.

Waller fue nombrado miembro de la junta directiva de la Fed por Trump en 2020 y, hasta hace poco, se había forjado una reputación de ser un portavoz clave de las políticas de la Fed.

Después de que la Fed subiera las tasas de interés agresivamente para controlar la inflación en 2022 y 2023, los inversores escucharon atentamente los discursos de Waller en busca de pistas sobre cuándo los banqueros centrales podrían finalmente comenzar a bajar las tasas. Los funcionarios de la Fed tienen la tradición de avisar a Wall Street sobre lo que planean hacer con las tasas a través de sus compromisos públicos, conocidos como “orientación prospectiva”.

En los últimos meses, Waller ha optado por diferenciarse del resto del comité de fijación de tasas de la Fed, compuesto por 12 miembros con derecho a voto.

El mes pasado, Waller fue uno de los dos gobernadores de la Fed que discreparon de la última decisión de mantener estables los costos de los préstamos por quinta vez consecutiva, apoyando en cambio un recorte de tasas. Esa fue la primera vez desde 1993 que más de un gobernador de la Fed discrepó de una medida política.

En una declaración explicando su desacuerdo, Waller afirmó que “los aranceles son aumentos puntuales del nivel de precios y no causan inflación más allá de un aumento temporal” y que la Fed debería intervenir con un recorte de tasas para evitar una caída del mercado laboral.

Al presentar a Waller al presidente, los asesores de Trump mencionaron repetidamente el desacuerdo de Waller, según personas familiarizadas con el asunto. Este desacuerdo, sin duda, impulsó las posibilidades de Waller para presidir la Fed, según las fuentes.

Cuando Trump amenazó con despedir a Powell en la primavera, Kevin Warsh surgió rápidamente como un posible reemplazo. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, finalmente se unió a él en la lista de posibles presidentes de la Fed.

Warsh, un antiguo aliado de Trump, ha afirmado que los aranceles expansivos del presidente no avivarán la inflación, una postura que contradice el consenso general entre los economistas. Durante un discurso en Stanford, California, en mayo, Warsh afirmó que la Fed sería la culpable si no logra combatir los impactos persistentes de la inflación inducida por los aranceles.

“El presidente claramente confía en Kevin Warsh y lo tiene en alta estima, y, según tengo entendido, sus suegros tienen una estrecha relación con la familia Trump, así que existe una conexión personal”, declaró Brian Gardner, estratega jefe de políticas en Washington de la firma de inversiones Stifel. (Warsh está casado con la multimillonaria Jane Lauder, nieta de Estée Lauder, la fallecida magnate de la industria cosmética).

Warsh fue considerado previamente para presidir la Fed durante el primer mandato de Trump, pero Powell fue finalmente elegido por recomendación del entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Pero antes de que la disidencia de Waller impulsara su popularidad ante Trump, Hassett era considerado uno de los favoritos para presidir la Fed.

Hassett, doctor en economía con una larga trayectoria de apoyo a políticos republicanos, ha sido un defensor clave de la amplia agenda económica de Trump.

Por ejemplo, Hassett, al igual que Warsh, ha defendido vehementemente los aranceles de Trump. A principios de abril, cuando Trump anunció aumentos masivos de aranceles, Hassett declaró a ABC News: “No creo que se vea un gran impacto en el consumidor estadounidense”, ya que los países estarán negociando acuerdos comerciales con la administración.

“La gente asume que Hassett finalmente será nombrado porque está en la Casa Blanca y definitivamente tiene una alta puntuación en lealtad, habiendo estado con Trump desde su primera administración”, dijo Tang. “Trump probablemente siente que puede confiar en él”.

Tanto Warsh como Hassett han afirmado que la Reserva Federal debería mantener su independencia.

Phil Mattingly, de CNN, contribuyó a este informe.