Trump dice que se reunirá con Putin en Alaska la próxima semana

Kevin Liptak, Kylie Atwood, Kristen Holmes, Adam Cancryn y Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump dijo que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo viernes en Alaska, después de adelantar más temprano ese día los términos de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania que podría incluir “algún intercambio de territorios”.

“La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención”, escribió el presidente en Truth Social.

El anuncio de Trump, que se produce el día que había establecido como fecha límite para que Putin hiciera las paces o enfrentara un severo castigo económico, marca un momento importante en la relación del presidente de EE.UU. con su homólogo ruso, que no ha estado en Estados Unidos desde 2015 y no se ha reunido con Trump desde 2018.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la idea de un cambio de manos formal de cualquier territorio. En un discurso en video tras el anuncio de Trump, dijo que Ucrania “también está dispuesta a colaborar con el presidente Trump”, pero prometió que su pueblo “no entregará sus tierras al ocupante”.

Funcionarios estadounidenses, incluido Trump, han informado a líderes europeos y funcionarios ucranianos sobre un plan ofrecido por Putin para detener la guerra en Ucrania a cambio de importantes concesiones territoriales por parte de Kyiv, según funcionarios occidentales informados sobre el asunto.

El plan, que Putin presentó al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en una reunión en Moscú el miércoles, requeriría que Ucrania cediera la región oriental de Donbás –la mayor parte de la cual está actualmente ocupada por Rusia– así como Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

El plan congelaría las líneas de batalla actuales, pero otros detalles de la propuesta aún no estaban claros.

Esto alarmó a algunos funcionarios europeos, quienes expresaron su preocupación de que fuera un intento de Putin para evitar las sanciones que Trump había amenazado y que debían entrar en vigor el viernes, ofreciendo poco a cambio.

Pero el plan parecía ser el impulso por el cual Trump puso en marcha preparativos para una reunión cumbre con Putin tan pronto como la próxima semana. El líder ruso no había estado en Estados Unidos en casi una década, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama en una reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015.

En su declaración tras el anuncio de Trump, Zelensky dijo: “Cualquier decisión que vaya contra nosotros, cualquier decisión que sea sin Ucrania, también son decisiones contra la paz”.

“Estas son soluciones muertas. Nunca funcionarán. Y todos necesitamos una paz verdadera y viva que la gente respete”.

El asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó la reunión en Alaska y añadió que “parece bastante lógico” que una cumbre tan importante tenga lugar en Alaska con la delegación rusa simplemente sobrevolando el estrecho de Bering y la frontera marítima de los dos países.

Ushakov reveló que Rusia ya ha invitado a Trump a una reunión de seguimiento en Rusia. “De cara al futuro, es lógico aspirar a que la próxima reunión de presidentes se celebre en territorio ruso. Ya se ha cursado la invitación correspondiente al presidente de Estados Unidos”, afirmó.

Se han producido llamadas adicionales con los europeos durante los últimos dos días, incluyendo con Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio. Witkoff habló con varios funcionarios europeos el viernes para exponer detalles adicionales del plan.

No estaba claro qué significaría el plan para otras dos regiones en Ucrania –Zaporiyia y Jersón– donde Rusia controla parte del territorio, más allá de que Rusia detuviera su ofensiva allí.

Tampoco estaba claro cómo la propuesta de Putin abordaría las demás exigencias del líder ruso para poner fin a la guerra, incluido un compromiso de que Ucrania nunca se una a la OTAN o que limite el tamaño de sus fuerzas armadas.

En sus conversaciones, Witkoff ha dicho a funcionarios europeos que la propuesta presentada por Putin era un paso en la dirección correcta, y que se podría negociar un plan de paz más amplio una vez que cesen los combates.

Estados Unidos ha estado tratando de lograr que sus aliados acepten este plan, dijo una fuente, aunque aún no está claro si eso sucederá.

La posibilidad de que Rusia tome control de Donetsk y Luhansk en un acuerdo de alto el fuego ha generado cierta preocupación sobre si tal acuerdo solo incentivaría a Rusia a atacar Ucrania de nuevo en el futuro.

“El reconocimiento oficial de territorio conquistado por la fuerza sin ningún costo es un incentivo para hacer más en el futuro”, dijo un funcionario europeo informado sobre el tema. “Podría incentivar a Rusia a realizar más ataques contra Ucrania de nuevo en unos años”.

Trump, quien había reconocido frustración con el presidente de Rusia en los últimos meses por prolongar el conflicto, parecía más optimista el viernes respecto a la posibilidad de un acuerdo de paz. Y señaló que está enfocado principalmente en negociar el fin de las hostilidades lo antes posible.

“Los líderes europeos quieren ver la paz”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “El presidente Putin, creo, quiere ver la paz, y Zelensky quiere ver la paz”.

Más tarde añadió: “Mi instinto realmente me dice que tenemos una oportunidad de” paz.

Pero la perspectiva de que Ucrania ceda cualquiera de sus territorios a Rusia podría resultar un gran obstáculo en la negociación para poner fin a la guerra. Tales concesiones van en contra de su Constitución, lo que significa que Zelensky primero tendría que obtener permiso del parlamento o de un referendo nacional antes de aceptar cualquier cambio de territorio.

Pero Trump el viernes restó importancia a esas preocupaciones, diciendo que le había instado a Zelensky a allanar el camino hacia un acuerdo.

“Él está saliendo y consiguiendo lo que necesita”, dijo Trump. “No está autorizado a hacer ciertas cosas. Le dije, ‘Bueno, vas a tener que conseguirlo rápido, porque, ya sabes, estamos muy cerca de un acuerdo’”.

A principios de esta semana, Trump prometió que impondría nuevas sanciones a Rusia si Putin no ponía fin a la guerra en Ucrania para el viernes, pero adoptó un tono menos duro el jueves, diciendo a los periodistas en el Despacho Oval: “Dependerá de (Putin)” si se mantiene el plazo del viernes.

Cuando Kaitlan Collins de CNN le preguntó el jueves si Putin tendría que reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como requisito previo para una reunión cara a cara entre Trump y Putin, Trump respondió: “No, no tiene que hacerlo”.

Trump y Putin se reunieron cara a cara seis veces durante el primer mandato del presidente estadounidense, principalmente en las cumbres del G20 y las reuniones de la APEC.

Se reunieron por última vez en julio de 2018 en Helsinki, Finlandia. Su cumbre de alto perfil, en la que Trump se alineó con Putin en el tema de las agencias de inteligencia estadounidenses, fue uno de los momentos más controvertidos de su primer mandato y desencadenó días de cambios en la Casa Blanca.

La última vez que Putin se reunió con un presidente de Estados Unidos fue en junio de 2021, en Ginebra, Suiza, donde se reunió con el entonces presidente Joe Biden.

Con información de Kit Maher, Samantha Waldenberg y Jeff Zeleny, de CNN.